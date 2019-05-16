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Tiroteio

Bandido troca tiros com PM após assaltar imobiliária em Vila Velha

Jean Carlo dos Santos, 30 anos, foi baleado e deu entrada no hospital horas após o tiroteio

Publicado em 

16 mai 2019 às 15:44

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 15:44

Assaltante procurou o Hospital São Lucas após ser baleado Crédito: Elis Carvalho
Um homem foi preso em flagrante após assaltar uma imobiliária e trocar tiros com um policial militar e um inspetor penitenciário, na tarde de quarta-feira, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Jean Carlo dos Santos, 30 anos, deu entrada no hospital horas após o tiroteio.
Jean Carlo foi autuado por tentativa de latrocínio e assim que tiver alta do Hospital São Lucas, em Vitória, vai para o presídio. De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha, o bandido chegou na imobiliária, localizada na Avenida Santa Leopoldina, por volta das 14h30.
> Adolescente é assassinado com seis tiros em Sooretama
Fingindo ser um cliente, Jean Carlo pediu informações sobre imóveis e depois rendeu a dona da imobiliária, de 64 anos, e a irmã dela, 61. O criminoso roubou R$ 2,5 mil em dinheiro e os celulares das vítimas e saiu correndo, armado, pela Avenida Santa Leopoldina. Um policial militar do 1º Batalhão e um inspetor penitenciário estavam na rua na hora do crime e viram quando Jean Carlo saiu com a arma na mão.
O militar e o inspetor afirmam que deram voz de prisão a Jean Carlo, que reagiu atirando duas vezes. O militar revidou, disparando 12 vezes em direção ao bandido. Já o inspetor, disparou quatro tiros.
Após a troca de tiros, Jean Carlo entrou em um Voyage cinza que já o esperava no local e fugiu. Horas depois, o suspeito deu entrada no hospital São Lucas, baleado. Porém, a polícia não informou em qual parte do corpo ele foi atingido.
OUTRA VERSÃO
 
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foi acionado para o hospital. Aos investigadores, Jean Carlo deu uma versão diferente sobre como havia sido ferido.
O suspeito contou que foi baleado durante uma troca de tiros com traficantes rivais, no bairro Vista Mar, em Cariacica.

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