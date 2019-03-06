Bandido tentar furtar moto, mas é imobilizado em Vila Velha

Conforme relatou o proprietário da empresa de segurança, Leonardo Vieira, de 38 anos, a motocicleta em questão pertencia à equipe da empresa de portaria. "A nossa equipe foi dar suporte no condomínio. Estacionou a moto e foi atender a visita técnica. Enquanto isso, nossa central identificou um rapaz pegando e empurrando a moto, que a princípio nem sabíamos que era a nossa. Nesse momento acionamos o pessoal lá de dentro. O nosso suporte conseguiu imobilizar o assaltante e acionar a PM. Outro motoboy que passava na região parou para ajudar (o de vermelho nos vídeos) e levar o criminoso para a calçada", contou.