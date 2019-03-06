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Bandido tentar furtar moto, mas é imobilizado em Vila Velha

Câmeras de condomínio flagraram toda a ação; criminoso foi autuado e preso
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:04

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:04

Homem tenta furtar moto e é imobilizado por equipe de segurança de condomínio em Vila Velha Crédito: Divulgação
Felipe de Souza da Silva, de 34 anos, foi autuado em flagrante no início da tarde desta quarta-feira (06) após tentativa de furto de motocicleta estacionada em frente a um condomínio em Itapoã, Vila Velha. O crime foi registrado por câmera de videomonitoramento do edifício e teve como desfecho a imobilização do suspeito pela equipe de segurança virtual, que atendia ocorrência técnica no local.
> Segurança é preso após articular assalto em Cachoeiro
Após a imobilização do suspeito, um agente policial chegou ao condomínio, localizado na Avenida Fortaleza. De acordo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o suspeito foi então encaminhado à Delegacia Regional do município, onde foi autuado.
Conforme relatou o proprietário da empresa de segurança, Leonardo Vieira, de 38 anos, a motocicleta em questão pertencia à equipe da empresa de portaria. "A nossa equipe foi dar suporte no condomínio. Estacionou a moto e foi atender a visita técnica. Enquanto isso, nossa central identificou um rapaz pegando e empurrando a moto, que a princípio nem sabíamos que era a nossa. Nesse momento acionamos o pessoal lá de dentro. O nosso suporte conseguiu imobilizar o assaltante e acionar a PM. Outro motoboy que passava na região parou para ajudar (o de vermelho nos vídeos) e levar o criminoso para a calçada", contou.
De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e teve fiança arbitrada. No caso de não haver pagamento, Felipe será destinado ao presídio. Até a publicação desta matéria, o acusado não havia pago fiança.
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