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Reta da Penha

Bandido rouba celular, luta com motociclista e acaba preso em Vitória

Tudo aconteceu à luz do dia no meio da Reta da Penha

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 21:09
Bandido rouba celular, luta com motociclista e acaba preso na Reta da Penha Crédito: Victor Muniz
Um bandido foi preso após furtar o celular de uma servidora pública de 37 anos, por volta das 14h desta quarta-feira (14), na Reta da Penha, em Vitória. Rodrigo da Ressurreição Lima, de 27 anos, foi perseguido e alcançado por um motociclista que testemunhou a ação, entrou em luta corporal com o popular e acabou preso por agentes da Secretaria de Justiça (Sejus) que passavam pelo local.
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A vítima contou, em entrevista, que estava parada em frente a uma farmácia, próxima à sede da Federação das Indústrias do Estado (Findes), e usava o telefone para solicitar um carro de aplicativo, quando foi surpreendida pelo criminoso.
"Ele passou de bicicleta e tomou o celular da minha mão. Na hora, como o local é muito movimentado e pelo horário, eu achei até que fosse algum conhecido brincando comigo. Depois eu percebi que era sério e comecei a gritar por socorro", relatou.
Vítima que teve o celular roubado Crédito: Victor Muniz
Neste momento, um motociclista que passava pelo local atendeu o pedido de ajuda da servidora pública e correu atrás do bandido. Rodrigo acabou entrando em uma rua sem saída, na lateral de um hotel da região, e foi alcançado pelo popular, que entrou em luta corporal com o criminoso e o atingiu diversas vezes com o capacete que carregava.
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O ladrão acabou jogando o celular da vítima no chão, deixou a bicicleta para trás e saiu correndo de volta para a Reta da Penha. Ao verem a cena, agentes da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus pararam a viatura e foram ajudar na perseguição.
O bandido pulou o muro da Rádio Espírito Santo e, em seguida, tentou fugir por um canteiro de obras vizinho, mas acabou sendo pego. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou Rodrigo até a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
A servidora pública conseguiu recuperar o celular e disse que não chegou a pegar o nome do motociclista que a ajudou, mas considera que ele foi um "anjo da guarda" que apareceu no momento certo.
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"Ele disse que não poderia vir até a delegacia, pois tinha um compromisso. Nem sei o nome dele, mas vou chamar de anjo da guarda. Amanhã (quinta-feira) faço 38 anos e ele me deu um presente de aniversário. Só posso agradecer", concluiu a vítima.
O acusado do crime foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. 

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