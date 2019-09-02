Bandido rouba casa e estupra idosa em Aracruz

Em entrevista para o Gazeta Online, o filho da vítima, de 38 anos, contou que a mãe está bastante abalada. "Ela tem quase 80 anos e mora só. Minha mãe sempre gostou de ter a independência dela, mas agora está assustada, não quer mais ficar sozinha. Ela ainda toma remédio de pressão controlado", disse ele. O nome da mulher e do filho não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.
O CRIME
De acordo com o filho, a idosa dormia na madrugada de domingo quando escutou um barulho, por volta de 2 horas. "Ela foi até a sala de casa e deu de cara com o bandido. Ele usava uma camisa para esconder o rosto e ameaçou minha mãe. Disse que ia matá-la se ela não ficasse quieta", detalhou.
Após as ameaças, o suspeito teria abusado sexualmente da vítima. "Meu pai morreu há nove anos e o maior orgulho da minha mãe era dizer que nunca teve outro homem, apenas o marido. Aí vem um bandido e faz uma coisa dessas com ela. A gente ficou muito revoltado e ela está traumatizada. No domingo mesmo, ela até já foi a Vitória para fazer o exame de corpo de delito", explicou o filho.
Ele disse que o criminoso roubou uma televisão e algum dinheiro que a vítima tinha guardado em casa. Depois do crime, o acusado fugiu.
"Mesmo muito assustada, minha mãe conseguiu ligar para minha irmã, que correu para ajudá-la. A polícia foi chamada e o bandido foi preso depois. Já tinha juntado muita gente, todo mundo ficou indignado. Só Deus mesmo para ter misericórdia, é muito triste para a gente. Agora, minha mãe quer vender a casa e morar perto da minha irmã", afirmou o filho, emocionado.
POLÍCIA MILITAR
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada na manhã de domingo por uma mulher que contou que sua avó havia tido a casa roubada durante a madrugada e, por medo e vergonha, só relatou naquele momento que também tinha sido abusada sexualmente pelo suspeito.
Com a descrição das características do acusado e informações sobre o possível endereço dele, a PM seguiu para o local e encontrou o criminoso próximo à sua residência. Questionado pelos militares, ele confessou os crimes, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.
POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não respondeu se o suspeito foi autuado e preso.