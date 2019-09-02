Bandido rouba casa e estupra idosa em Aracruz

Delegacia de Aracruz, onde o crime é investigado Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

Aracruz, Região Norte do Estado, na madrugada deste domingo (1º). Um bandido entrou na casa de uma idosa de 78 anos, roubou televisão e dinheiro, e depois ainda estuprou a vítima. A família está horrorizada com o que aconteceu. Um crime bárbaro chocou os moradores de Vila do Riacho, distrito de, Regiãodo Estado, na madrugada deste domingo (1º). Um bandido entrou na casa de uma idosa de 78 anos, roubou televisão e dinheiro, e depois ainda estuprou a vítima. A família está horrorizada com o que aconteceu.

Em entrevista para o Gazeta Online, o filho da vítima, de 38 anos, contou que a mãe está bastante abalada. "Ela tem quase 80 anos e mora só. Minha mãe sempre gostou de ter a independência dela, mas agora está assustada, não quer mais ficar sozinha. Ela ainda toma remédio de pressão controlado", disse ele. O nome da mulher e do filho não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

O CRIME

De acordo com o filho, a idosa dormia na madrugada de domingo quando escutou um barulho, por volta de 2 horas. "Ela foi até a sala de casa e deu de cara com o bandido. Ele usava uma camisa para esconder o rosto e ameaçou minha mãe. Disse que ia matá-la se ela não ficasse quieta", detalhou.

Após as ameaças, o suspeito teria abusado sexualmente da vítima. "Meu pai morreu há nove anos e o maior orgulho da minha mãe era dizer que nunca teve outro homem, apenas o marido. Aí vem um bandido e faz uma coisa dessas com ela. A gente ficou muito revoltado e ela está traumatizada. No domingo mesmo, ela até já foi a Vitória para fazer o exame de corpo de delito", explicou o filho.

Ele disse que o criminoso roubou uma televisão e algum dinheiro que a vítima tinha guardado em casa. Depois do crime, o acusado fugiu.

"Mesmo muito assustada, minha mãe conseguiu ligar para minha irmã, que correu para ajudá-la. A polícia foi chamada e o bandido foi preso depois. Já tinha juntado muita gente, todo mundo ficou indignado. Só Deus mesmo para ter misericórdia, é muito triste para a gente. Agora, minha mãe quer vender a casa e morar perto da minha irmã", afirmou o filho, emocionado.

POLÍCIA MILITAR

Polícia Militar informou que foi acionada na manhã de domingo por uma mulher que contou que sua avó havia tido a casa roubada durante a madrugada e, por medo e vergonha, só relatou naquele momento que também tinha sido abusada sexualmente pelo suspeito. Em nota, ainformou que foi acionada na manhã de domingo por uma mulher que contou que sua avó havia tido a casa roubada durante a madrugada e, por medo e vergonha, só relatou naquele momento que também tinha sido abusada sexualmente pelo suspeito.

Com a descrição das características do acusado e informações sobre o possível endereço dele, a PM seguiu para o local e encontrou o criminoso próximo à sua residência. Questionado pelos militares, ele confessou os crimes, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.

POLÍCIA CIVIL