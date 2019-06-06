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Vila Velha

Bandido perigoso que fugiu de cadeia em Vila Velha é recapturado

Gleidson Rezende Marçal, o "Xaropinho", é um dos nove bandidos perigosos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III; os outros oito criminosos seguem foragidos

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 20:23

Publicado em 

06 jun 2019 às 20:23
Gleidson Rezende Marçal foi preso em Vila Velha Crédito: Divulgação | SEJUS
Um dos nove bandidos perigosos que estavam sendo procurados pela polícia, após fugirem da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, em abril deste ano, foi recapturado na tarde desta quinta-feira (6), no Bairro Ataíde, em Vila Velha.
De acordo com o agente Rickson, da Guarda Municipal, a equipe recebeu uma denúncia de que Gleidson Rezende Marçal, o "Xaropinho", estava traficando na região. O acusado estava em um veículo, na altura da Estrada de Capuaba, quando foi perseguido pelos agentes. 
> Presos que fugiram de penitenciária têm passagens por tráfico e homicídio
Ao perceber a presença da Guarda, Gleidson correu, com arma em punho, e tentou se esconder no terraço de uma casa. Ele caiu do local e foi em direção aos agentes, que se defenderam e realizaram um disparo de arma de fogo contra a perna dele. O acusado foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município, onde está sob escolta.
Casa onde "Xaropinho" foi detido Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ressaltou que, assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai passar por uma audiência de custódia. "Ele será mantido em regime fechado, considerando que é um fugitivo do sistema. A Sejus ressalta que caberá ao Poder Judiciário analisar quais perdas serão encontradas no curso da execução penal do detento", finalizou a nota.
APREENSÃO
Arma foi apreendidas durante a captura de "Xaropinho" Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Uma submetralhadora, calibre 380, de fabricação caseira, que estava com um outro indivíduo, na casa onde "Xaropinho" foi detido, foi apreendida durante a ocorrência. O responsável pela arma também foi detido.
HOMICIDA
Ainda de acordo com a Sejus, Gleidson cumpria pena por homicídio, desde agosto de 2016. Ele é acusado de cometer vários homicídios em Santa Rita, em Vila Velha. 
PROCURADOS
Apesar da prisão de "Xaropinho", oito detentos permanecem sendo procurados pela polícia. O grupo fugiu no dia 22 de abril, deste ano. Eles têm passagem por tráfico de drogas, assassinatos, entre outros crimes. Veja os acusados: 
Adair Fernandes Silva
Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.
Adair Fernandes Da Silva Crédito: Divulgação/ Sejus
Wallas Borges Silva
Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas
WALLAS BORGES SILVA Crédito: Divulgação/Sejus
Sávio Soares de Souza
Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.
SÁVIO SOARES DE SOUZA Crédito: Divulgação/ Sejus
Julio Cesar Geraldo
Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.
JULIO CESAR GERALDO Crédito: Divulgação/Sejus
Carlos Eduardo Ferreira da Silva
Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA Crédito: Divulgação/ Sejus
Adamo Mireira Felix
Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas
ADAMO MIREIRA FELIX Crédito: Divulgação/Sejus
Jean Carlos de Souza Silva
Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.
Jean Carlos de Souza Crédito: Divulgação/Sejus
Charles Bastos Moraes
Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
CHARLES BASTOS MORARES Crédito: Divulgação/Sejus

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