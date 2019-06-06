Bandido perigoso que fugiu de cadeia em Vila Velha é recapturado

Gleidson Rezende Marçal foi preso em Vila Velha Crédito: Divulgação | SEJUS

Um dos nove bandidos perigosos que estavam sendo procurados pela polícia, após fugirem da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, em abril deste ano, foi recapturado na tarde desta quinta-feira (6), no Bairro Ataíde, em Vila Velha. , após fugirem da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, em abril deste ano, foi recapturado na tarde desta quinta-feira (6), no Bairro Ataíde, em

Guarda Municipal, a equipe recebeu uma denúncia de que Gleidson Rezende Marçal, o "Xaropinho", estava traficando na região. O acusado estava em um veículo, na altura da Estrada de Capuaba, quando foi perseguido pelos agentes. De acordo com o agente Rickson, da, a equipe recebeu uma denúncia de que Gleidson Rezende Marçal, o "Xaropinho", estava traficando na região. O acusado estava em um veículo, na altura da Estrada de Capuaba, quando foi perseguido pelos agentes.

Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município, onde está sob escolta. Ao perceber a presença da Guarda, Gleidson correu, com arma em punho, e tentou se esconder no terraço de uma casa. Ele caiu do local e foi em direção aos agentes, que se defenderam e realizaram um disparo de arma de fogo contra a perna dele. O acusado foi levado ao, no município, onde está sob escolta.

Casa onde "Xaropinho" foi detido Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ressaltou que, assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai passar por uma audiência de custódia. "Ele será mantido em regime fechado, considerando que é um fugitivo do sistema. A Sejus ressalta que caberá ao Poder Judiciário analisar quais perdas serão encontradas no curso da execução penal do detento", finalizou a nota. ressaltou que, assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao, onde vai passar por uma audiência de custódia. "Ele será mantido em regime fechado, considerando que é um fugitivo do sistema. A Sejus ressalta que caberá ao Poder Judiciário analisar quais perdas serão encontradas no curso da execução penal do detento", finalizou a nota.

APREENSÃO

Arma foi apreendidas durante a captura de "Xaropinho" Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Uma submetralhadora, calibre 380, de fabricação caseira, que estava com um outro indivíduo, na casa onde "Xaropinho" foi detido, foi apreendida durante a ocorrência. O responsável pela arma também foi detido.

HOMICIDA

Santa Rita, em Vila Velha. Ainda de acordo com a Sejus, Gleidson cumpria pena por homicídio, desde agosto de 2016. Ele é acusado de cometer vários homicídios em, em Vila Velha.

PROCURADOS

Apesar da prisão de "Xaropinho", oito detentos permanecem sendo procurados pela polícia. O grupo fugiu no dia 22 de abril, deste ano. Eles têm passagem por tráfico de drogas, assassinatos, entre outros crimes. Veja os acusados:

Adair Fernandes Silva

Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.

Adair Fernandes Da Silva Crédito: Divulgação/ Sejus

Wallas Borges Silva

Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas

WALLAS BORGES SILVA Crédito: Divulgação/Sejus

Sávio Soares de Souza

Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.

SÁVIO SOARES DE SOUZA Crédito: Divulgação/ Sejus

Julio Cesar Geraldo

Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.

JULIO CESAR GERALDO Crédito: Divulgação/Sejus

Carlos Eduardo Ferreira da Silva

Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.

CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA Crédito: Divulgação/ Sejus

Adamo Mireira Felix

Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas

ADAMO MIREIRA FELIX Crédito: Divulgação/Sejus

Jean Carlos de Souza Silva

Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.

Jean Carlos de Souza Crédito: Divulgação/Sejus

Charles Bastos Moraes

Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.