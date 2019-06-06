Bandido perigoso que fugiu de cadeia em Vila Velha é recapturado

Um dos nove bandidos perigosos que estavam sendo procurados pela polícia, após fugirem da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, em abril deste ano, foi recapturado na tarde desta quinta-feira (6), no Bairro Ataíde, em Vila Velha.
De acordo com o agente Rickson, da Guarda Municipal, a equipe recebeu uma denúncia de que Gleidson Rezende Marçal, o "Xaropinho", estava traficando na região. O acusado estava em um veículo, na altura da Estrada de Capuaba, quando foi perseguido pelos agentes.
Ao perceber a presença da Guarda, Gleidson correu, com arma em punho, e tentou se esconder no terraço de uma casa. Ele caiu do local e foi em direção aos agentes, que se defenderam e realizaram um disparo de arma de fogo contra a perna dele. O acusado foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município, onde está sob escolta.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ressaltou que, assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai passar por uma audiência de custódia. "Ele será mantido em regime fechado, considerando que é um fugitivo do sistema. A Sejus ressalta que caberá ao Poder Judiciário analisar quais perdas serão encontradas no curso da execução penal do detento", finalizou a nota.
APREENSÃO
Uma submetralhadora, calibre 380, de fabricação caseira, que estava com um outro indivíduo, na casa onde "Xaropinho" foi detido, foi apreendida durante a ocorrência. O responsável pela arma também foi detido.
HOMICIDA
Ainda de acordo com a Sejus, Gleidson cumpria pena por homicídio, desde agosto de 2016. Ele é acusado de cometer vários homicídios em Santa Rita, em Vila Velha.
PROCURADOS
Apesar da prisão de "Xaropinho", oito detentos permanecem sendo procurados pela polícia. O grupo fugiu no dia 22 de abril, deste ano. Eles têm passagem por tráfico de drogas, assassinatos, entre outros crimes. Veja os acusados:
Adair Fernandes Silva
Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.
Wallas Borges Silva
Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas
Sávio Soares de Souza
Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.
Julio Cesar Geraldo
Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.
Carlos Eduardo Ferreira da Silva
Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.
Adamo Mireira Felix
Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas
Jean Carlos de Souza Silva
Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.
Charles Bastos Moraes
Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.