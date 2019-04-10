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Era Foragido

Bandido paulista é preso após série de assaltos a comércios da Serra

Os crimes aconteceram entre o final de fevereiro e abril deste ano. O último assalto foi registrado na manhã de segunda-feira (08). De acordo com a polícia, o prejuízo estimado dos roubos ultrapassa os R$ 55 mil.

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 16:21

Publicado em 

10 abr 2019 às 16:21
Josué Custódio Vianna, 36 anos, foi preso na tarde nesta terça-feira Crédito: Divulgação
Está na cadeia um homem suspeito de cometer diversos assaltos na região de Serra Dourada III e Laranjeiras, na Serra. Josué Custódio Vianna, 36 anos, foi preso na tarde nesta terça-feira (09) em uma operação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais. Ele é foragido do sistema prisional de São Paulo.
Os crimes aconteceram entre o final de fevereiro e abril deste ano. O último assalto foi registrado na manhã de segunda-feira (08). De acordo com a polícia, o prejuízo estimado dos roubos ultrapassa os R$ 55 mil.
O primeiro assalto ocorreu na tarde do dia 23 de fevereiro, em um supermercado no bairro Serra Dourada III. Segundo a polícia, Josué rendeu uma funcionária e obrigou a mulher a seguir com ele até o escritório do estabelecimento, onde roubou aproximadamente R$ 54 mil, em dinheiro e cheques.
Após o assalto, ele fugiu tranquilamente do local. Exatamente um mês depois, no dia 23 de março, o criminoso assaltou uma farmácia, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Na ocasião, ele abordou duas funcionárias e depois saiu levando R$ 400 do caixa.
No dia 4 de abril, Josué tentou assaltar uma lotérica, em Laranjeiras. “Ele abordou a funcionária que estava no caixa e mostrou a arma. Neste momento, o dono do estabelecimento viu a ação e imediatamente acionou o alarme. Com medo, o Josué fugiu correndo”, explicou o delegado Fabiano Rosa.
Três dias antes da tentativa de roubo, Josué esteve na mesma lotérica para levantar informações do local e estudar a rotina de atendimento, frisou o delegado. “Como ele não conseguiu roubar nada, ele foi até a banca de revistas que fica na rua atrás da lotérica, e roubou R$ 1,9 mil em dinheiro”, completou Fabiano.
Já na última segunda, dia 8, Josué surpreendeu quatro pessoas (veja vídeo abaixo) que estavam em uma distribuidora de bebidas, em Serra Dourada III. Entre elas, o dono do comércio. O bandido chegou ao local acompanhado de um comparsa, procurando por armas que estariam guardadas no local.
Como não conseguiu encontrar nenhuma arma, os ladrões roubaram algumas moedas do caixa.
PROCURADO
 
Josué é considerado foragido da justiça desde dezembro de 2017, quando ganhou o benefício de cumprir a pena em regime semiaberto. Ele estava preso há 10 anos, em um presídio da cidade paulista de Guaianases, desde que foi condenado pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas.
Josué veio para o Estado morar como os pais logo após fugir do presídio. “Não temos registros de crimes cometido por ele, aqui no Estado, assim que chegou. As únicas ocorrências que temos, é deste ano mesmo. Mas, pode haver outras”, acredita o delegado.

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