Bandido faz arrastão dentro de ônibus em Vitória

O veículo da linha 572 saiu do Terminal de São Torquato, em Vila Velha, e estava indo para o Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem armado fez um arrastão em um ônibus do Transcol no bairro Vila Rubim, em Vitória , na noite desta sexta-feira (26). O veículo da linha 572 saiu do Terminal de São Torquato, em Vila Velha , e estava indo para o Terminal de Laranjeiras, na Serra

Testemunhas disseram que o suspeito entrou no ônibus bastante alterado, anunciou o assalto e levou os celulares e as bolsas de pelo menos oito dos passageiros.

Um técnico de informática, de 36 anos, assim como outras vítimas, procurou a Delegacia Regional de Vitória e registrou o boletim de ocorrência.

"Ele pegou o celular de todo mundo, pegou algumas bolsas, não chegou a assaltar o trocador e quando chegou no ponto do Samu ele desceu. Depois vimos que a arma era de brinquedo, tentamos correr atrás, ele desceu, intimidou o motorista e o motorista acelerou um pouco por medo. Depois descemos, rodamos as imediações do São Lucas, não o encontramos e viemos fazer a ocorrência", contou o técnico de informática.

A Polícia Militar foi acionada, buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. As vítimas que não foram até a delegacia foram orientadas a registrar o boletim em uma outra unidade da Polícia Civil.

"A gente sai cedo para trabalhar e acontece uma situação dessa. Dependo do celular para trabalhar e agora vou ter que perder dois dias de serviço para poder comprar um celular novo e cadastrar meus clientes", lamentou uma das vítimas.