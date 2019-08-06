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Assalto aos correios

Bandido é preso após assaltar agência dos Correios na Serra

O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso minutos após a ação com uma metralhadora de fabricação caseira e R$ 1.260,50

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 14:27

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

06 ago 2019 às 14:27
Criminoso assalta agência dos Correios na Serra e acaba preso com metralhadora de fabricação caseira Crédito: Internautas
Um homem foi preso após assaltar uma agência dos Correios no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, na manhã desta terça-feira (6). O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso minutos após a ação. Com ele foi foram apreendidos uma metralhadora de fabricação caseira e R$ 1.260,50.
> Bandidos assaltam agência dos Correios na Serra
A dinâmica do assalto, que aconteceu por volta de 9h30, ainda não foi divulgada pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, um funcionário chegou na agência para fazer uma entrega de encomendas e estranhou ao encontrar o imóvel vazio, com as portas abertas e sem os funcionários. 
"Dessa forma, a PM foi acionada e o indivíduo foi detido. Com ele foi apreendida uma metralhadora de fabricação caseira, um rádio comunicador, R$ 1.260,50 em espécie, um alicate, uma chave de fendas e um par de luvas. A ocorrência foi entregue na Polícia Federal", disse a PM, por nota. 
AGÊNCIA FECHADA   
Procurada, a assessoria de imprensa dos Correios confirmou a ocorrência de assalto à Agência Laranjeiras na manhã desta terça-feira (6) e informou que em razão da política de segurança da empresa - e para não comprometer o andamento das investigações, não irá fornecer mais detalhes sobre o fato.
"A agência permanecerá fechada para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para o retorno das atividades na unidade. A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso". 
Criminoso assalta agência dos Correios na Serra e acaba preso com metralhadora de fabricação caseira Crédito: Internautas
> Policial militar mata cliente de boate e fere segurança
SEGURANÇA
A assessoria informou, ainda, que os Correios têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais, visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes. "No entanto, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública", disse a nota.
> Agência dos Correios é assaltada em Aracruz
Segundo os Correios, todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado.
"De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros. Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional". 
Serviço
Os clientes que precisarem utilizar os serviços dos Correios podem ir à unidade mais próxima: 
Parque Residencial Laranjeiras - Rua Coelho Neto, s/n, loja 11, Centro Comercial.
Jardim Limoeiro - Av. São José, 380, loja 3 – Jardim Limoeiro.
Rosário de Fátima - Av. Presidente Castelo Branco, 1458.

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