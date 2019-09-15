Bandido arromba creche para levar comida em São Jose do Calçado

Uma creche escolar da zona rural de, no Sul do Estado, foi furtada neste fim de semana. Duas portas foram arrombadas e alimentos que estavam na cozinha foram levados. Ofoi descoberto neste sábado (14).

Segundo afoi uma funcionária da creche Tia Orozina Maria de Oliveira, que fica no distrito de Alto Calçado, que chamou os militares pro volta das 10h.

Ela contou que, ao chegar à creche, percebeu que havia duas portas arrombadas e que, pela contagem dela, haviam sido levados alguns alimentos - 5 kg de arroz, 3 litros de óleo, 5 litros de leite e dois pacotes de carne. Os policiais realizaram buscas por toda localidade, porém nenhum suspeito foi localizado.