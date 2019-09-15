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Crime

Bandido arromba creche para levar comida em São Jose do Calçado

Arroz, óleo, leite e carne foi levado pelo bandido que invadiu a unidade escolar

Publicado em 

15 set 2019 às 10:24

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 10:24

Vista da cidade de São José do Calçado, na região do Caparaó Crédito: Divulgação/ Paróquia São José do Calçado
Uma creche escolar da zona rural de São José do Calçado, no Sul do Estado, foi furtada neste fim de semana. Duas portas foram arrombadas e alimentos que estavam na cozinha foram levados. O crime foi descoberto neste sábado (14).
Segundo a Polícia Militar foi uma funcionária da creche Tia Orozina Maria de Oliveira, que fica no distrito de Alto Calçado, que chamou os militares pro volta das 10h.
Ela contou que, ao chegar à creche, percebeu que havia duas portas arrombadas e que, pela contagem dela, haviam sido levados alguns alimentos - 5 kg de arroz, 3 litros de óleo, 5 litros de leite e dois pacotes de carne. Os policiais realizaram buscas por toda localidade, porém nenhum suspeito foi localizado.
 

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