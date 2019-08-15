Bandido acusado de tocar o terror no Morro da Boa Vista é preso

Ezequiel dos Santos Souza, vulgo Batutinha, foi preso na tarde desta quinta-feira (15) Crédito: Reprodução

Polícia Militar acusado de tocar o terror no Morro da Boa Vista, em Vila Velha, foi preso na tarde desta quinta-feira (15) dentro de um carro que faz viagens de aplicativo, em Nova Brasília, Cariacica. Ezequiel dos Santos Souza, conhecido como "Batutinha", é acusado de envolvimento em tentativas de homicídio e confrontos armados pelo comando do tráfico de drogas na região. Um dos criminosos procurados pelaacusado de tocar o terror no, em, foi preso na tarde desta quinta-feira (15) dentro de um carro que faz viagens de aplicativo, em. Ezequiel dos Santos Souza, conhecido como "Batutinha", é acusado de envolvimento em tentativas de homicídio epelo comando dona região.

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Segundo informações reveladas pelo major Mário Fernandes, subcomandante do 4º Batalhão, Batutinha tentou fugir no momento da abordagem. "Ele fingiu que estava colaborando com a abordagem da polícia mas tentou se evadir. Deu trabalho para ser detido", detalhou.

Segundo moradores, ele participou hoje cedo de um novo ataque. Entramos em contato com o Serviço de Inteligência do 7º Batalhão na tentativa de localizá-lo. Ele foi abordado, tentou empreender fuga mas foi detido Major Mário Fernandes, subcomandante do 4º Batalhão

O acusado teria participado ainda nesta quinta-feira (15) de um ataque no Morro da Boa Vista por volta das 7h da manhã, onde tenta recuperar o comando do tráfico no local. "Ele tem feito ataques na região e saído. Desta vez não houve confronto. Temos identificados alguns dos criminosos, mas muitos deles não estão no morro. Eles vêm, fazem os ataques e vão embora", disse o major.

Polícia Civil", completou. O militar afirmou, ainda, que a operação se deu na tentativa de localizar e deter o criminoso, que está constantemente envolvido nesses confrontos por lá. "Constam três mandados em aberto contra ele, de crimes cometidos quando ele ainda era menor de idade. Vamos apresentá-lo para a", completou.

Questionada sobre qual é a autuação de Batutinha, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica, e que, por isso, ainda não tem informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

DIFICULDADE DE ACESSO

De acordo com a Polícia Militar, a equipe está encontrando dificuldades no acesso ao morro da Boa Vista, em Vila Velha. O major Mário explicou que a região é favorecida geograficamente para os criminosos.

"Têm muitas escadarias por lá, o que torna difícil o acesso com viaturas. Essas escadarias dão acesso a matas, o que facilita muito com que os criminosos se escondam e empreendam fuga. Mesmo assim, estamos refirçando o policiamento no local", detalhou.

TIROTEIO NESTA MANHÃ

acordaram com mais tiroteios na manhã desta quinta-feira (15). Ainda era madrugada quando começaram os confrontos entre traficantes. Um dos disparos chegou a atingir o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Moradores do Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha,. Ainda era madrugada quando começaram os confrontos entre traficantes. Um dos disparos chegou a atingir o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

De acordo com relato de moradores, homens armados percorriam as ruas e trocaram tiros. Até o carro de um morador foi alvo de disparos. “Ameaçaram moradores, a polícia subiu e, depois que desceram, tiveram mais tiros. Não sabemos mais o que fazer”, contou um morador, que não quer ser identificado. Recentemente, criminosos da região divulgaram vídeos portando armas e até granada.

A Polícia Militar foi acionada e fez patrulhamento na região.

Com informações de Glacieri Carraretto

BANDIDOS QUE TOCAM TERROR NO MORRO DA BOA VISTA

mais um tiroteio assustou populares, uma pessoa ficou ferida e escolas municipais do bairro foram fechadas. A Polícia Civil conseguiu identificar quem estaria no comando desta guerra. A comunidade do morro da Boa Vista, em Vila Velha, segue vivendo um drama. O terror de estar no meio de conflitos entre bandidos e guerra pelo comando do tráfico de drogas voltou a assombrar os moradores da região. No dia 5 de agosto,. A Polícia Civil conseguiu identificar quem estaria no comando desta guerra.

- Ezequiel dos Santos Souza, vulgo "Batutinha", já foi preso sete vezes quanto era menor de idade — por porte ilegal de arma de fogo, apreensão de munição, lesão corporal grave, três homicídios e tráfico de entorpecentes; (preso nesta quinta-feira)

- Leonardo Rocha de Carvalho, vulgo "Leozinho do Vasco", já foi preso por porte ilegal de arma quando era menor de idade e por roubo e receptação de produto roubado. (procurado pela polícia)