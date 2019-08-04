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Crime

Baleados causam pânico na UPA da Serra

Segundo a Polícia Civil, os dois ficaram feridos depois de uma troca de tiros que aconteceu no bairro São Judas Tadeu

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 16:35

Publicado em 

04 ago 2019 às 16:35
Médicos, enfermeiros e pacientes da Unidade de Ponto Atendimento (UPA) na Serra ficaram assustados depois que um adolescente de 17 anos, e um jovem de 23, deram entrada baleados no local. Os funcionários acreditavam que havia outra pessoa armada que pudesse causar conflito.
UPA da Serra Crédito: Esthefany Mesquita
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar duas pessoas que chegaram feridos por arma de fogo por volta das 18h50. O adolescente estava ferido no abdômen, já o outro baleado, além do abdômen, foi atingido também com dois tiros no braço esquerdo.
A PM informou ainda que, no local havia um agente da Guarda de Vila Velha à paisana que portava uma arma. “Foi constatado que o indivíduo armado seria um agente da Guarda Civil de Vila Velha que posteriormente se identificou e tentou ajudar aos vigilantes a trazer ordem ao local”, afirma o registro da ocorrência.
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TROCA DE TIROS
Ainda de acordo com a PM, o jovem de 23 anos acusa o adolescente de ter atirado contra ele. Em declaração à polícia, o adolescente afirma ser inocente.
Segundo a Polícia Civil, os dois ficaram feridos depois de uma troca de tiros que aconteceu no bairro São Judas Tadeu. A polícia não soube explicar como a confusão aconteceu.
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CORRERIA NA UPA
A equipe do Gazeta Online conversou com o pai do jovem. O vigilante, de 45 anos, contou que o filho voltava para casa após comprar roupas quando foi surpreendido na porta por homens armados. “Estávamos todos em casa no momento em que tudo aconteceu. Meu filho chegou de moto e entrou tranquilamente, nisso passou um carro preto e, enquanto um manobrava o veículo, os outros dois entraram e atiraram”, disse.
Local onde o crime teria acontecido Crédito: Esthefany Mesquita
O pai da vítima contou ainda que, o rapaz entrou em casa ensanguentado e pedindo socorro. O vigilante pediu ajuda de um vizinho que é da Guarda Municipal de Vila Velha para ajudar no socorro. O jovem foi levado à UPA da Serra, no carro do guarda, que estava de folga.
Segundo o vigilante, o filho dele, ao dar receber os primeiros atendimentos na UPA, viu entrar, também baleado, o adolescente. Ele teria reconhecido o menino como um dos que atirou contra ele momentos antes.
APREENSÃO 
Depois de receber alta média, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e será apresentado à Justiça.
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Já o outro baleado passou por uma cirurgia para retirada da bala, recebeu alta na tarde deste domingo e está sendo ouvido na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O  caso seguirá sob investigação da DHPP de Serra. 

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