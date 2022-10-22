Na tarde desta sexta-feira (21), uma mulher foi alvejada com dois disparos de arma de fogo e o ex-namorado dela é apontado como suspeito da tentativa de homicídio. Após atentar contra a mulher, Elton Ponath, de 35 anos, tirou a própria vida. O caso ocorreu em uma localidade no interior de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo.

Talita Berger conseguiu ligar para a mãe, mesmo tendo sido baleada pelo ex-companheiro Crédito: Arquivo pessoal

A mulher baleada foi identificada como Talita Berger, de 29 anos. Segundo nota da Polícia Militar encaminhada neste sábado (22), a designer de unhas, mesmo ferida, conseguiu realizar uma videochamada para a mãe, Ivone Jastrow Berger, segundo o boletim de ocorrência, e pediu socorro, pois havia sido baleada pelo ex-companheiro. Na ligação de vídeo, a jovem relatou que após atirar contra ela, Elton cometeu suicídio.

Policiais militares da cidade informaram que a polícia foi acionada por volta das 16h40. Familiares relataram que a relação dos dois era conturbada e, por isso, Talita decidiu terminar.

Your browser does not support the audio element. Baleada pelo ex, designer de unhas ligou para a mãe e pediu socorro no ES

Talita foi baleada na casa da própria mãe, para onde ela se mudou após terminar o relacionamento com Elton Crédito: Reprodução

Após o fim da relação, ela foi morar com a mãe, na localidade de Santa Luzia, na zona rural de Santa Maria. A tentativa de homicídio ocorreu na residência da mãe da designer de unhas. Talita havia chegado do trabalho momentos antes, e a mãe dela não estava em casa. Cerca de dez minutos depois, o suspeito chegou, estacionou o veículo e entrou na residência. Na sequência, vizinhos relataram terem ouvido os disparos.

Antes de tentar matar a ex-namorada, o homem ainda teria postado uma mensagem nas redes sociais: "Que Deus me perdoe. Não quero mais decepcionar ninguém, por isso irei para o lado do meu pai. Mas não posso deixar a mulher que eu amo longe de mim. Obrigada por tudo. Desculpa", postou no status do WhatsApp.

ARMA NO CHÃO

Ainda segundo a nota da Polícia Militar , quando a mãe de Talita chegou ao local, a filha estava no chão e ainda com vida. Já o indivíduo estava sentado no sofá, aparentemente sem sinais vitais. No chão, próximo ao pé direito dele, estava um revólver calibre 32, que foi apreendido e entregue à delegacia do município.

O Samu foi acionado e constatou o óbito de Elton. A Polícia Civil foi acionada, e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Elton Ponath se matou após atirar duas vezes contra a ex-namorada, no interior de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio, seguido de suicídio por arma de fogo. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 32, foi apreendido e será encaminhado para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.