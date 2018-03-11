Baile funk no Rio de Janeiro termina com pelo menos 77 feridos

Correria no "Baile da Gaiola", na Vila Cruzeiro, após barulho de tiro Crédito: Reprodução

Uma correria durante um baile funk na comunidade Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, deixou pelo menos 77 pesoas feridas na manhã deste domingo. De acordo com informações de pessoas que estavam no "Baile da Gaiola" no momento da confusão, a correria começou depois que foram ouvidos tiros na região. Após a confusão, segundo o BRT, sete ônibus do sistema foram depredados, e uma estação invadida por alguns frequentadores do baile.

De acordo com os relatos, a confusão teria acontecido por volta das 4 horas da manhã. Segundo a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, "76 pacientes foram atendidos na unidade a partir das 3h da manhã deste domingo, oriundos de um evento na região". Quatro pacientes permanecem internados e apresentam quadro de saúde estável.

Na correria, um homem foi atingido no braço com óleo quente. De acordo com o irmão do ferido, o óleo de uma fritadeira caiu sobre o braço dele.

O DJ Rennan, que tocava no baile no momento da confusão, postou um vídeo nas redes sociais explicando o que aconteceu no local. Segundo o artista, alguém tentou furar uma blitz policial:

"O que aconteceu: teve sim correria no baile, mas o baile rolou totalmente normal. O que aconteceu: blitz em porta de baile é totalmente normal. Todo mundo sabe que polícia faz blitz em porta de baile. Um meliante tentou furar a blitz e os policiais deram um tiro para o alto e todo mundo correu. Mas isso aconteceu muito longe da favela. Foi na pista. Como o evento estava muito cheio, o trânsito estava engarrafado e as pessoas estavam vindo na direção do baile, teve essa corrida. Todo mundo ficou nervoso, muitas pessoas de fora ficaram nervosas, não sabiam porque era a primeira vez no baile. O meliante furou a blitz, o policial deu o tiro para o alto e todo mundo correu. Derrubou equipe, pessoas se machucaram", disse Rennan.

Segundo os comandos do 16ºBPM (Olaria) e da UPP Vila Cruzeiro, as unidades não foram acionadas para intervir na situação. Segundo a PM, não houve operação ou ação policial no local na madrugada deste domingo. Na manhã de hoje, o batalhão foi informado de que houve tumulto nas proximidades de uma estação do BRT na Avenida Brás de Pina, na Penha, com danos.

VANDALISMO EM ESTAÇÃO E ÔNIBUS DO BRT

De acordo com a concessionária que administra o BRT, sete ônibus articulados foram vandalizados nesta madrugada e precisaram ser recolhidos à garagem com vidros das janelas e parabrisas quebrados por pedras, portas e equipamentos de ar-condicionado destruídos.

Segundo o BRT, "grande parte das ações de vandalismo foi provocada por grupos que estavam indo ou voltando de um baile funk na Penha". Após uma confusão no baile, com correria dos frequentadores e várias pessoas feridas, a estação Pastor José Santos, no corredor Transcarioca, foi invadida e teve a catraca de cadeirantes quebrada.

Um dos ônibus depredados Crédito: Divulgação/BRT

Os ataques aconteceram em diversos trechos dos corredores Transcarioca e Transoeste. A primeira depredação foi à 1h50, no serviço 11 (Santa Cruz X Alvorada Parador), próximo à estação Cajueiros. O ônibus teve suas portas quebradas pelos criminosos. Às 2h10, o articulado da linha 38 (Alvorada X Fundão Parador) também teve as portas vandalizadas.

A sequência de destruição continuou até as 5h50, com a quebra dos vidros do 46 (Penha X Alvorada Expresso).

"Não somos contra os bailes ou qualquer outra atividade cultural, mas a cidade precisa se preparar. Nós não podemos continuar contabilizando prejuízos semana após semana sem que nada seja feito. Não é justo que quem mais precisa veja o principal investimento em transporte público nos últimos quarentena anos ruir diante dos seus olhos, disse a diretora de Relações Institucionais do BRT, Suzy Balloussier.



