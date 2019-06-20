Avó é suspeita de tentar envenenar os três netos em São Mateus

A avó de três crianças é suspeita de ter tentado envenenar os netos por causa de desavenças com a nora, mãe dos meninos. O caso foi registrado pelanesta quarta-feira (19), em, nodo Estado. Por volta das 17h30, uma das crianças passou mal e precisou ser levada para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, depois de comer um cereal dado pela avó.

De acordo com a mãe, de 31 anos, os outros dois filhos também apresentaram sintomas de intoxicação após consumirem o mesmo alimento. Ainda segundo ela, há dois furos, feitos aparentemente com agulha, na tampa da lata de cereal, que, por sua vez, estaria com um odor anormal, em decorrência da adição de algum tipo de veneno.