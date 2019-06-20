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Norte

Avó é suspeita de tentar envenenar os três netos em São Mateus

As crianças passaram mal após consumir cereal dado por ela à nora; embalagem teria sido violada

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 15:39

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 jun 2019 às 15:39
Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação
A avó de três crianças é suspeita de ter tentado envenenar os netos por causa de desavenças com a nora, mãe dos meninos. O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (19), em São Mateus, no Norte do Estado. Por volta das 17h30, uma das crianças passou mal e precisou ser levada para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, depois de comer um cereal dado pela avó.
De acordo com a mãe, de 31 anos, os outros dois filhos também apresentaram sintomas de intoxicação após consumirem o mesmo alimento. Ainda segundo ela, há dois furos, feitos aparentemente com agulha, na tampa da lata de cereal, que, por sua vez, estaria com um odor anormal, em decorrência da adição de algum tipo de veneno.
O possível atentado à saúde e à vida das crianças, das quais a mais velha possui apenas dez anos, teria acontecido em razão de problemas pessoais entre a mãe delas e a sogra. A lata de cereal infantil teria sido dada junto com outros alimentos. O depoimento da mãe foi colhido no próprio hospital estadual.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o cereal foi apreendido e encaminhado à perícia para identificar se há, ou não, algum tipo veneno ou violação na lata. Até o final da manhã desta quinta-feira (20), ninguém havia sido detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

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