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Estupro

Avô é preso acusado de estuprar neta em São Mateus

Mãe estranhou comportamento da filha, conversou com a menina, que acabou contando sobre o abuso
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 jul 2019 às 19:50

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 19:50

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
A companhia do avô virou pesadelo para uma menina de São Mateus, no Norte do Estado. Durante o último sábado (6), o homem de 59 anos teria mostrado o próprio órgão genital à neta e a molestado, enquanto estavam sozinhos. A idade da garota não foi divulgada.
De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe voltou para a residência à noite e estranhou o comportamento da filha. Questionada sobre o porquê estava agindo de tal maneira, a menina relatou o que havia acontecido. A mulher, então, acionou a PM, que deteve o avô e o levou para a Delegacia de São Mateus.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. O caso, que segue sob sigilo, será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) da cidade.

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