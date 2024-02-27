Avô é detido após ser flagrado abusando da neta de 5 anos em Cariacica

Um homem de 59 anos foi detido após ser flagrado abusando sexualmente da própria neta, de 5 anos, dentro do quarto da criança em Cariacica, na noite de segunda-feira (26). Foi a mãe da menina que entrou e viu a cena, acionando a Polícia Militar logo em seguida.
O bairro onde o crime aconteceu não será divulgado para preservar a identidade da menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). De acordo com o boletim de ocorrência, quando a mãe entrou no quarto viu o suspeito ajoelhado na beirada da cama da garota, cometendo o abuso.
A mãe chamou a Polícia Militar, que levou o avô até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).