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Violência sexual

Avô é detido após ser flagrado abusando da neta de 5 anos em Cariacica

Menina estava dormindo no próprio quarto quando a mãe dela entrou e viu a cena; caso aconteceu na noite de segunda-feira (26)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2024 às 08:49
Um homem de 59 anos foi detido após ser flagrado abusando sexualmente da própria neta, de 5 anos, dentro do quarto da criança em Cariacica, na noite de segunda-feira (26). Foi a mãe da menina que entrou e viu a cena, acionando a Polícia Militar logo em seguida.
O bairro onde o crime aconteceu não será divulgado para preservar a identidade da menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). De acordo com o boletim de ocorrência, quando a mãe entrou no quarto viu o suspeito ajoelhado na beirada da cama da garota, cometendo o abuso. 
A mãe chamou a Polícia Militar, que levou o avô até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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