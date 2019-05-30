Avó de aluno ameaça funcionários com faca em escola de Nova Venécia

Nova Venécia, no Noroeste do Estado, ameaçou funcionários da instituição de ensino com uma faca na manhã desta quarta-feira (29). Os gritos com a arma em mãos teriam sido uma reação ao que foi dito durante uma reunião, para discutir o comportamento do neto, com a equipe pedagógica do local. A avó de um aluno de uma escola municipal do bairro Filomena, em, nodo Estado, ameaçou funcionários da instituição de ensino com uma faca na manhã desta quarta-feira (29). Os gritos com a arma em mãos teriam sido uma reação ao que foi dito durante uma reunião, para discutir o comportamento do neto, com a equipe pedagógica do local.

Polícia Militar chegou à Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Adalton Santos (Polivalente), por volta das 8h40, a mulher de 53 anos estava no pátio, gritando que não estavam respeitando o neto e ela própria. À PM, a diretora da instituição disse que o comportamento agressivo começou ainda na reunião, por discordar do que havia sido dito a ela. Quando achegou à Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Adalton Santos (Polivalente), por volta das 8h40, a mulher de 53 anos estava no pátio, gritando que não estavam respeitando o neto e ela própria. À PM, a diretora da instituição disse que o comportamento agressivo começou ainda na reunião, por discordar do que havia sido dito a ela.

Após o fim da conversa, a avó foi levada até o portão da escola. Porém, pouco depois, ela retornou com a faca e fez ameaças. A mulher foi detida e levada para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia. Por causa do estado alterado, foi necessário algemá-la e transportá-la no compartimento de segurança do carro da PM.

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AUTUAÇÃO E INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nova Venécia, disse que a mulher deu respostas muito evasivas e não esclareceu a origem da faca, que possuía cerca de 45 centímetros e estaria na bolsa desde o início da reunião. A avó também contou que enfrentava problemas no trabalho e havia parado o acompanhamento psicológico. Por telefone, a, por meio da Delegacia de Nova Venécia, disse que a mulher deu respostas muito evasivas e não esclareceu a origem da faca, que possuía cerca de 45 centímetros e estaria na bolsa desde o início da reunião. A avó também contou que enfrentava problemas no trabalho e havia parado o acompanhamento psicológico.

Além dela, três funcionárias da escola também foram ouvidas: a supervisora, a diretora e a secretária – todas ameaçadas diretamente durante o episódio. Como não houve feridos, a avó foi liberada após prestar depoimento e deverá responder em liberdade pelo crime de ameaça.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO