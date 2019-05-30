A avó de um aluno de uma escola municipal do bairro Filomena, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, ameaçou funcionários da instituição de ensino com uma faca na manhã desta quarta-feira (29). Os gritos com a arma em mãos teriam sido uma reação ao que foi dito durante uma reunião, para discutir o comportamento do neto, com a equipe pedagógica do local.
Quando a Polícia Militar chegou à Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Adalton Santos (Polivalente), por volta das 8h40, a mulher de 53 anos estava no pátio, gritando que não estavam respeitando o neto e ela própria. À PM, a diretora da instituição disse que o comportamento agressivo começou ainda na reunião, por discordar do que havia sido dito a ela.
Após o fim da conversa, a avó foi levada até o portão da escola. Porém, pouco depois, ela retornou com a faca e fez ameaças. A mulher foi detida e levada para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia. Por causa do estado alterado, foi necessário algemá-la e transportá-la no compartimento de segurança do carro da PM.
Avó de aluno ameaça funcionários com faca em escola de Nova Venécia
AUTUAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
Por telefone, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nova Venécia, disse que a mulher deu respostas muito evasivas e não esclareceu a origem da faca, que possuía cerca de 45 centímetros e estaria na bolsa desde o início da reunião. A avó também contou que enfrentava problemas no trabalho e havia parado o acompanhamento psicológico.
Além dela, três funcionárias da escola também foram ouvidas: a supervisora, a diretora e a secretária – todas ameaçadas diretamente durante o episódio. Como não houve feridos, a avó foi liberada após prestar depoimento e deverá responder em liberdade pelo crime de ameaça.
O QUE DIZ O MUNICÍPIO
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Venécia reforçou que o portão da EMEF Doutor Adalton Santos costuma ficar trancado, mas que a avó teve a entrada permitida já que havia sido convidada pela escola para uma reunião. Ainda de acordo com a administração, vigias também trabalham na segurança do local.