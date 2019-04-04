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Noroeste do ES

Autor do primeiro homicídio de Colatina em 2019 é preso

Conhecido como "Coringa", Paulo Sérgio da Silva Verdan é acusado de matar jovem no banheiro de uma festa em março

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 21:18

Publicado em 

03 abr 2019 às 21:18
Paulo Sérgio da Silva Verdan acabou detido por ter assassinado um jovem de 27 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Exatamente um mês após o crime, o autor do primeiro homicídio de 2019 em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta quarta-feira (03). Conhecido como “Coringa”, Paulo Sérgio da Silva Verdan, de 22 anos, é acusado de ter atirado em Lucas Rodrigues, de 27 anos, durante uma festa realizada em uma casa de shows no domingo de carnaval.
De acordo com o delegado Deverly Pereira Júnior, responsável pelo caso, o jovem negou ser o assassino. “Quando interrogado, disse apenas que se envolveu em uma confusão com a vítima, cerca de uma hora antes do crime, mas que não houve ameaça ou agressão física, e que apenas permaneceu no estabelecimento”, contou.
No entanto, após ouvir diversas testemunhas, incluindo seguranças do local, a Polícia Civil concluiu as investigações com a certeza que 'Coringa' foi o autor dos disparos.
“A vítima se encontrava no banheiro, de costas. Houve pessoas que presenciaram a cena. Assim, identificamos que a discussão entre o preso e a vítima teria culminado no homicídio”, explicou o delegado.
De acordo com a Polícia Civil, o acusado não resistiu à prisão e foi detido na própria residência, localizada no bairro Vila Lenira, também em Colatina, onde também foram encontradas pequenas quantidades de cocaína e maconha.
Lucas Rodrigues, de 27 anos, foi morto durante uma festa Crédito: Reprodução
Encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, Paulo Sérgio da Silva Verdan responderá por homicídio qualificado por motivo torpe.
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