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Norte do ES

Atendente de caixa é assaltada no primeiro dia de trabalho em Sooretama

Assaltante entrou no estabelecimento, apontou arma para a operadora de caixa do supermercado e levou aproximadamente R$ 700 em espécie
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

02 ago 2023 às 16:30

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 16:30

O mês de agosto começou com prejuízo para um estabelecimento no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Estado. Um criminoso armado entrou em um supermercado, simulou comprar um alimento, apontou uma arma para a operadora de caixa e levou aproximadamente R$ 700 em espécie. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (1). Até o momento, ninguém foi detido.
Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, a gerente do supermercado, que não quis se identificar, afirmou que era o primeiro dia de trabalho da operadora de caixa no estabelecimento. É a terceira vez que a vítima foi assaltada em ambiente de trabalho. 

No ano

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), 66 assaltos foram registrados neste ano, entre janeiro e junho, em Sooretama, praticamente igualando ao número do ano passado, quando 69 assaltos foram registrados.
A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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