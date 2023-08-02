Atendente de caixa é assaltada no primeiro dia de trabalho em Sooretama

O mês de agosto começou com prejuízo para um estabelecimento no bairro Salvador, em Sooretama , no Norte do Estado. Um criminoso armado entrou em um supermercado, simulou comprar um alimento, apontou uma arma para a operadora de caixa e levou aproximadamente R$ 700 em espécie. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (1). Até o momento, ninguém foi detido.

Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, a gerente do supermercado, que não quis se identificar, afirmou que era o primeiro dia de trabalho da operadora de caixa no estabelecimento. É a terceira vez que a vítima foi assaltada em ambiente de trabalho.

No ano

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), 66 assaltos foram registrados neste ano, entre janeiro e junho, em Sooretama, praticamente igualando ao número do ano passado, quando 69 assaltos foram registrados.

A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.