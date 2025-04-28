Ataque a tiros em beco deixa dois mortos e um ferido em Cariacica

Policiais Militares durante atendimento à ocorrência em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens morreram e um terceiro ficou ferido após um ataque a tiros na tarde de domingo (27), na Rua José Lomba, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 17h50. Homens encapuzados teriam invadido o beco e efetuado mais de 40 disparos.

Segundo informações apuradas pelo repórter João Brito, da TV Gazeta, Romário Souza de Jesus, de 27 anos, foi encontrado morto no local, já coberto com um lençol. De acordo com moradores, ele era envolvido com o tráfico de drogas da região.

Próximo a Romário, Wellington Kleber Valentim, de 21 anos, foi encontrado baleado, aparentemente na cabeça. Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido pela equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Além das duas mortes, um terceiro homem, de 31 anos, foi baleado durante o ataque. Ele foi atingido na virilha esquerda. Segundo a Polícia Militar, ele estava consciente e contou aos militares sobre os dois homens encapuzados e o número de disparos. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Os corpos das vítimas de 21 e 29 anos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.