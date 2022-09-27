Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em bairro de Cariacica

De acordo com o Boletim de Ocorrência, testemunhas relataram que os suspeitos, que estavam em um veículo branco, passaram atirando contra jovens que estavam na rua.

Segundo a PM, três indivíduos – um adolescente de 16 e dois homens de 33 e 42 anos – foram atingidos e socorridos por familiares para o Pronto Atendimento de Alto Lage. O menor foi atingido por um tiro de raspão no pescoço e outro no braço esquerdo e a vítima de 33 anos ficou ferida na coxa e no joelho. No PA, a equipe médica constatou que o homem de 42 anos estava sem vida.