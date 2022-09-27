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Mucuri

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em bairro de Cariacica

Suspeitos que estavam em um veículo branco disparam contra jovens na rua, na noite desta segunda-feira (26); um deles, que levou oito tiros, não resistiu
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 set 2022 às 08:57

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 08:57

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após criminosos passarem disparando de dentro de um veículo no bairro Mucuri, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (26). O caso aconteceu pouco antes das 20h30.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, testemunhas relataram que os suspeitos, que estavam em um veículo branco, passaram atirando contra jovens que estavam na rua.
Ataque a tiros deixou um morto e dois feridos na noite desta segunda (26) em Mucuri
Ataque a tiros deixou um morto e dois feridos na noite desta segunda (26) em Mucuri Crédito: Reprodução
Segundo a PM, três indivíduos – um adolescente de 16 e dois homens de 33 e 42 anos – foram atingidos e socorridos por familiares para o Pronto Atendimento de Alto Lage. O menor foi atingido por um tiro de raspão no pescoço e outro no braço esquerdo e a vítima de 33 anos ficou ferida na coxa e no joelho. No PA, a equipe médica constatou que o homem de 42 anos estava sem vida.
Ataque a tiros deixou um morto em dois feridos no bairro Mucuri, em Cariacica
Ataque a tiros deixou um morto em dois feridos no bairro Mucuri, em Cariacica Crédito: Roberto Pratti
Os dois sobreviventes foram transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A suspeita inicial é que o ataque tenha sido motivado pela disputa do tráfico de drogas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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