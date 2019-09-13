Assumção: "policial vai receber os R$ 10 mil por matar bandido"

Capitão Assumção é deputado estadual pelo PSL Crédito: Lissa de Paula/Ales

oferecendo R$ 10 mil para quem matasse o suspeito de assassinar uma jovem em Cariacica, parece estar longe do fim. Isso porque nesta sexta-feira (13) o deputado afirmou, em entrevista a CBN Vitória, que quem matará o criminoso e assim, ganhará a quantia em dinheiro, será um policial militar durante um confronto. A PM reafirmou que não compactua com as afirmações e que o papel da instituição é prender e não matar. A polêmica envolvendo a declaração do deputado estadual Capitão Assumção (PSL),para quem matasse o suspeito de, parece estar longe do fim. Isso porque nesta sexta-feira (13) o deputado afirmou, em entrevista a CBN Vitória, que quem matará o criminoso e assim, ganhará a quantia em dinheiro, será umdurante um confronto. A PM reafirmou que não compactua com as afirmações e que o papel da instituição é prender e não matar.

Durante a entrevista, Assumção foi indagado sobre a declaração da na última quarta-feira (11) de que pagaria R$ 10 mil para quem matasse o suspeito de assassinar uma jovem Maiara de Oliveira Freitas, em Cariacica. A reportagem perguntou se a pessoa que cumprisse com essa determinação e assassinasse o suspeito seria considerada criminosa também.

O deputado respondeu que "hipoteticamente quem vai realizar essa ação de limpeza vai ser um policial. Porque quando esse bandido cometeu essa atrocidade com a jovem Maiara na frente da filha dela de 4 anos, ele vai tentar ser corajoso também com as forças policiais. No confronto ele vai morrer. Esse, no entanto, vai receber R$ 10 mil".

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Lucas Valadão - Capitão Assumção - 3.37s - 12-09-19.

FALA NÃO REPRESENTA PM

Procurada, a Polícia Militar reafirmou que a fala não representa o pensamento da instituição. O coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, comandante-geral da PM, afirmou que o papel da polícia é proteger quem precisa, com formação humanística e técnica.