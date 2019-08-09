Assassino de pedreiro pagou fiança de 4 mil, mas permanece preso

O entregador, de 30 anos, que confessou ter matado o pedreiro, de 43 anos, na última terça-feira (6), na, chegou a pagar fiança de R$ 4 mil pelo crime de receptação, já que usou uma moto roubada para praticar o crime. Mas o valor foi devolvido à família e o suspeito recebeu prisão temporária. Isso porque, para a, apesar de não ter sido preso em flagrante pelo homicídio, ele pode prejudicar o andamento das investigações.