Assalto em hospital no ES: funcionário está envolvido, diz polícia

Pablo Velten de Jesus, funcionário do hospital suspeito de participação no crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil identificou um dos envolvidos de participação no assalto a funcionários e pacientes de um hospital particular, no Ibes, em Vila Velha. O suspeito é Pablo Velten de Jesus, 32 anos, funcionário do grupo que administra a unidade hospitalar.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira.

Segundo o delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), o suspeito foi identificado durante as diligências da equipe da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial ao longo da tarde desta segunda-feira. Os policiais chegaram a ir ao endereço do suspeito, mas ele não foi localizado.

www.disquedenuncia181.es.gov.br. Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o suspeito ou a identificar o comparsa dele, pode repassar pelo telefone 181 ou pelo site

O VÍDEO





O CRIME

Dois bandidos armados invadiram o Hospital São Luiz, localizado em frente à pracinha do Ibes, em Vila Velha , na madrugada desta segunda-feira (15). A dupla entrou pela porta da frente e um dos criminosos vestia o uniforme do hospital. O crime aconteceu por volta das 3 horas, quando muitos pacientes dormiam.

Bandidos invadiram hospital São Luiz e renderam pacientes e funcionários Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O bandido uniformizado teria ficado na recepção, onde rendeu os funcionários, enquanto o comparsa - que utilizava roupa preta e capuz, foi até o segundo andar do hospital, onde funciona a ala psiquiátrica, e anunciou o assalto. O bandido entrou de quarto em quarto, rendeu pacientes e funcionários, e saiu com cerca de 10 celulares das vítimas. A dupla fugiu pela porta da frente.

De acordo com os funcionários, não há segurança dentro do hospital. A Polícia Civil esteve no hospital na manhã desta segunda-feira (15) para coletar informações.

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Uniforme roubado