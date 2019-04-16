Assalto em hospital no ES: funcionário está envolvido, diz polícia

A Polícia Civil identificou um dos envolvidos de participação no assalto a funcionários e pacientes de um hospital particular, no Ibes, em Vila Velha. O suspeito é Pablo Velten de Jesus, 32 anos, funcionário do grupo que administra a unidade hospitalar.
O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira.
Segundo o delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), o suspeito foi identificado durante as diligências da equipe da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial ao longo da tarde desta segunda-feira. Os policiais chegaram a ir ao endereço do suspeito, mas ele não foi localizado.
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o suspeito ou a identificar o comparsa dele, pode repassar pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.
O VÍDEO
O CRIME
Dois bandidos armados invadiram o Hospital São Luiz, localizado em frente à pracinha do Ibes, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (15). A dupla entrou pela porta da frente e um dos criminosos vestia o uniforme do hospital. O crime aconteceu por volta das 3 horas, quando muitos pacientes dormiam.
O bandido uniformizado teria ficado na recepção, onde rendeu os funcionários, enquanto o comparsa - que utilizava roupa preta e capuz, foi até o segundo andar do hospital, onde funciona a ala psiquiátrica, e anunciou o assalto. O bandido entrou de quarto em quarto, rendeu pacientes e funcionários, e saiu com cerca de 10 celulares das vítimas. A dupla fugiu pela porta da frente.
De acordo com os funcionários, não há segurança dentro do hospital. A Polícia Civil esteve no hospital na manhã desta segunda-feira (15) para coletar informações.
Bandidos roubam pacientes e funcionários de hospital em Vila Velha
Uniforme roubado
Ainda de acordo com os funcionários, há dois meses, dois uniformes foram furtados dentro do hospital. O caso foi comunicado à direção do hospital, e uma investigação foi iniciada. No entanto, ainda não se sabe se o roubo dos uniformes tem relação com o crime ocorrido na madrugada desta segunda-feira.