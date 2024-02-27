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Crime

Assaltantes rendem dono de supermercado e roubam R$ 7 mil em Anchieta

Crime aconteceu ao final do expediente de segunda-feira (26). O dono contou à polícia Militar que foi rendido e sofreu um prejuízo de mais de R$ 7 mil

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 12:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 fev 2024 às 12:09
Assaltantes rendem dono de supermercado e roubam
Assaltantes rendem dono de supermercado e roubam Crédito: Leitor| A Gazeta
Um supermercado foi alvo de um assalto cometido por dois suspeitos armados na noite de segunda-feira (26), no bairro Justiça, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O dono contou à Polícia Militar que foi rendido e sofreu um prejuízo de mais de R$ 7 mil.
Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento contou que depois que a última funcionária saiu, após alguns minutos, quando ele abriu a porta do comércio, que dá acesso à garagem, foi rendido por dois homens encapuzados que o fizeram voltar para o interior do supermercado.
Os suspeitos mostraram à vítima o que parecia ser uma pistola e ordenaram que a porta fosse aberta. Ele contou que quando os assaltantes forçaram a chave na fechadura, ela se quebrou e eles acabaram quebrando a porta que dava acesso à escada do escritório.
Eles tiveram acesso ao local, quebraram um armário onde estava o dinheiro e levaram um computador, pois achavam que lá estavam armazenadas as imagens das câmeras. Eles também pegaram um celular, uma carteira e R$ 7 mil.
Pelas imagens do supermercado, a PM e a Guarda Municipal, que também esteve no local, viram que um carro ficou por quase 20 minutos na garagem do supermercado e, após o crime, fugiram sentido a Guarapari. Ninguém foi detido.
A Polícia Civil disse que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias.

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