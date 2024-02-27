Assaltantes rendem dono de supermercado e roubam R$ 7 mil em Anchieta

Assaltantes rendem dono de supermercado e roubam Crédito: Leitor| A Gazeta

Um supermercado foi alvo de um assalto cometido por dois suspeitos armados na noite de segunda-feira (26), no bairro Justiça, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. O dono contou à Polícia Militar que foi rendido e sofreu um prejuízo de mais de R$ 7 mil.

Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento contou que depois que a última funcionária saiu, após alguns minutos, quando ele abriu a porta do comércio, que dá acesso à garagem, foi rendido por dois homens encapuzados que o fizeram voltar para o interior do supermercado.

Os suspeitos mostraram à vítima o que parecia ser uma pistola e ordenaram que a porta fosse aberta. Ele contou que quando os assaltantes forçaram a chave na fechadura, ela se quebrou e eles acabaram quebrando a porta que dava acesso à escada do escritório.

Eles tiveram acesso ao local, quebraram um armário onde estava o dinheiro e levaram um computador, pois achavam que lá estavam armazenadas as imagens das câmeras. Eles também pegaram um celular, uma carteira e R$ 7 mil.

Pelas imagens do supermercado, a PM e a Guarda Municipal, que também esteve no local, viram que um carro ficou por quase 20 minutos na garagem do supermercado e, após o crime, fugiram sentido a Guarapari. Ninguém foi detido.