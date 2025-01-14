Assaltante cai e morre após brigar com vítimas em praça em Vila Velha

Um homem morreu na madrugada desta terça-feira (14), na Praça Assis Chateaubriand, no bairro Ibes, em Vila Velha, após abordar dois indivíduos e anunciar assalto. O caso ocorreu por volta das 2h50, quando os dois prestadores de serviço de uma empresa de locação de patinetes elétricos foram abordados por dois assaltantes em uma moto. Uma das vítimas reagiu e empurrou um dos criminosos, que caiu no chão e morreu.

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que os dois indivíduos em uma moto deram ordem para que dois jovens, de 21 e 27 anos, que estavam em patinetes elétricos da empresa JET, parassem. Um dos suspeitos desceu do veículo, anunciou o assalto e começou a pegar pertences de uma das vítimas. O outro ficou na moto e, conforme relato no registro da PM, "demonstrava nervosismo".

Uma das vítimas ficou perto do suspeito que pilotava a moto e a outra próxima ao outro criminoso, que anunciou o assalto. O homem que havia descido da moto colocou a mão na cintura, insinuando que estava armado, e tentou puxar a bolsa do rapaz de 27 anos, que reagiu e o empurrou. O suspeito, então, caiu de costas no chão.

A outra vítima, de 21 anos, vendo a reação do colega, empurrou a moto, que caiu em cima do piloto. O criminoso se assustou e saiu correndo, deixando o veículo para trás e gritando que voltaria armado. Em imagens de vídeomonitoramento (veja acima) é possível ver o momento em que os suspeitos chegam de moto e, depois, quando um deles foge do local.

Momento em que um dos suspeitos sai correndo Crédito: Videomonitoramento

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada para socorrer o suspeito caído, mas ele não resistiu e teve a morte constatada no local. A PM confirmou que a motocicleta usada na ação tinha restrição de furto e roubo. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), no bairro Riviera da Barra, também em Vila Velha.

"O funcionário conseguiu recuperar o celular e ligou para o 190 e o 192, pedindo apoio para o suspeito desacordado. O Samu constatou o óbito do indivíduo. A guarnição verificou que a moto utilizada no assalto tinha restrição de furto e roubo e foi encaminhada para o pátio. A perícia foi acionada", informou a PM.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) esteve no local. A perícia da Polícia Científica, conforme o documento, não identificou sinais de violência no corpo do suspeito, classificando a morte como de causa natural. Até a publicação deste texto, nenhum dos dois homens envolvidos no crime haviam sido identificados.