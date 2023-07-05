"Arsenal" é apreendido em casa usada por grupo criminoso em Ponto Belo

Materiais apreendidos ação da PM na tarde de terça-feira (4) no bairro Carvão, em Ponto Belo Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Três submetralhadoras, cinco carregadores e munições diversas foram apreendidos em uma casa na tarde de terça-feira (4) no bairro Carvão, em Ponto Belo , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a residência pertence a uma mulher e era usada por um bando criminoso da região. Durante a ação, quatro suspeitos foram detidos.

A PM informou que a ação teve o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão. Quatro casas foram alvo das diligências. Segundo as informações recebidas pela polícia, os integrantes do bando usavam as residências para se abrigar e esconder objetos criminosos durante operações.

Na primeira casa, que pertencia a uma mulher que está desempregada, foram encontrados R$1.200 em espécie. Os policiais seguiram para outro local, onde morava um suspeito de integrar o grupo. Ao notar a presença dos militares o homem fugiu deixando um celular. Na casa dele foram encontradas crack e material para embalo, além de dois cartões de crédito.

Materiais apreendidos ação da PM na tarde de terça-feira (4) no bairro Carvão, em Ponto Belo Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Os militares também fizeram buscas na casa de um homem apontado como principal encarregado de receber, armazenar e distribuir drogas, armas e dinheiro para o grupo. No local, foram encontrados R$1.320 e um suspeito foi detido.

Após isso, as equipes foram até a residência de uma mulher, mãe de um suspeito de integrar o bando criminoso. Durante as buscas na parte externa da propriedade foram encontrados R$2.140, 10 munições calibre 9mm, 1,15 kg de maconha, 120g de cocaína, 515 de crack, 5 bolas de haxixe, 18 pinos de substância semelhante a semelhante, uma máquina de cartão, uma balança de precisão e materiais para embalo da droga.

No quarto do suspeito foram encontradas uma porção de substância similar à cocaína empedrada e uma caderneta de anotações referentes ao tráfico de drogas. Na cozinha da casa, os policiais encontraram uma mochila com três submetralhadoras, cinco carregadores, 108 munições de calibre 9mm, 44 munições de calibre .380, todas intactas.

No quarto dela, da mãe do suspeito, foi encontrada escondida em um de seus sapatos guardados dentro do guarda-roupa, uma caixa contendo 50 munições de calibre 9mm intactas, R$ 233,00 e um celular.