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Festas clandestinas

Armas, drogas e até réplica de fuzil apreendidas em Vila Velha

A operação foi realizada em dez bairros da cidade para prevenir a organização de festas clandestinas

Publicado em 

12 mai 2019 às 18:03

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 18:03

Armas, réplicas e drogas apreendidas em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Uma operação de fiscalização realizada pela Prefeitura de Vila Velha, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha contra festas clandestinas, resultou na apreensão de armas e drogas durante a madrugada deste domingo (12). Foram aprendidas uma pistola PT 99 e uma calibre 12 de fabricação caseira, além de simulacros (replicas) de um fuzil, uma pistola e de outra arma calibre 12 e também de 23 buchas de maconha e 27 pinos de cocaína.
A primeira apreensão ocorreu por volta da meia noite depois de perseguição a um suspeito de 18 anos que saiu correndo após notar a chegada de uma das guarnições da Força Tática da Policia Militar, que se deslocou ao local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, para verificar denúncia de baile funk clandestino no bairro de Santa Clara.
> PM fecha laboratório na Serra e apreende grande quantidade de cocaína
Numa casa abandonada na Rua Maria Cláudia, onde o suspeito se refugiou, foram aprendidas uma pistola Taurus, modelo PT 99, com 10 (dez) munições, duas delas já picotadas, além de um celular Samsung de cor branca e R$50,00 em dinheiro. Os policiais também encontraram em um terreno baldio 23 buchas de maconha, 27 pinos de cocaína. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
A outra apreensão aconteceu por volta das 3h da manhã no bairro de Soteco, após denúncia de baile funk clandestino. Os frequentadores estariam ostentando armas em público. Ao retornar pela segunda vez na Rua Angelina Martins Leal, no bairro, as guarnições da Força Tática fizeram a dispersão de mais de 200 pessoas que se aglomeravam no local e apreenderam uma arma de fabricação caseira calibre 12, com 6 munições intactas, além de simulacros (réplicas) de um fuzil, uma pistola e outra calibre 12. Não houve detidos.
“Essas festas favorecem a ocorrência de delitos”, explicou o secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior.
Participaram da operação três viaturas da Força Tática do 4º Batalhão da Policia Militar, duas viaturas da Guarda Municipal, duas motopatrulha, além de fiscais de Posturas, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Obras e servidores da Ouvidoria de Finanças

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