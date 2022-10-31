Aposentado morre em casa e polícia demora 8h para recolher corpo no ES

Polícia demora mais de 8 horas para recolher corpo de idoso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Carlos Barros

A perícia da Polícia Civil demorou mais de 8 horas para recolher o corpo de um aposentado de 89 anos que morreu quando estava descendo na escada da própria casa, na manhã deste domingo (30), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Vizinhos encontraram Gutemberg Silva já sem vida por volta de 11h, mas a equipe do Departamento Médico Legal (IML) chegou ao local somente por volta de 19h30.

TV Gazeta Sul, que, após encontrarem o aposentado sem vida, vizinhos que cuidavam do idoso acionaram o O serrador Paulo Batista, vizinho de Gutemberg, relatou à repórter Alice Sousa, da, que, após encontrarem o aposentado sem vida, vizinhos que cuidavam do idoso acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu ) e a Polícia Militar , que estiveram no local e deram um laudo, mas não deram orientação sobre a retirada do corpo.

"Ligamos para a funerária, já que ele tem um convênio, mas nos informaram que não poderiam retirar o corpo, que quem teria que fazer isso é o DML. Eles ligaram para a Polícia Civil, mas até agora [19h] não chegou ninguém”, disse o serrador na noite de domingo.

O aposentado morava no bairro Novo Parque há anos e vizinhos explicaram que ele vivia sozinho na casa em Cachoeiro de Itapemirim e não tinha contato com a família, que é do Rio de Janeiro. Por conta disso, Paulo, que alugou a residência para o aposentado, junto de outros moradores do bairro, é quem cuidava e levava Gutemberg para o médico, já que, fora a idade avançada, o idoso também já havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

Por conta da demora da chegada da perícia, os próprios vizinhos tiveram que dar um jeito de cobrir o corpo do idoso. “O vizinho me chamou, eu chamei outros, abri a casa dele [Gutemberg], peguei o lençol, enquanto ligavam para o Samu e para a polícia. Colocamos um pano para não acontecer nada errado”, disse a aposentada Anisia Bahia, que conhecia o idoso há anos.

Polícia chegou após mais de 8 horas para recolher corpo de idoso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Carlos Barros

A Gazeta demandou a demandou a Polícia Civil para esclarecer o motivo da demora e quais procedimentos foram adotados. Por meio de nota, a corporação informou apenas que “ocorrências de morte natural não são atendidas pela Polícia Civil''.

No entanto, a reportagem da TV Gazeta Sul flagrou o momento em que uma viatura do Departamento Médico Legal (DML) foi ao local atender a ocorrência (veja acima).

Polícia Civil foi novamente questionada sobre o fato que disse, por meio de nota, que "após constatarem que a pessoa havia ido a óbito por morte natural, a família foi orientada a chamar a funerária. Entretanto, após a funerária demorar a fazer o atendimento, o delegado plantonista pediu para que a perícia fosse acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim".

Além disso, esclareceu que, "em casos de falecimento por causa natural e não violenta, é necessário contactar uma funerária (ou CRAS, para quem não tem condições de arcar com os custos) para a remoção do corpo para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), da Secretaria da Saúde (Sesa), onde será realizada a necropsia com emissão da Declaração de Óbito. O transporte de cadáveres do Serviço Médico Legal (SML) só realiza atendimento no local em casos de mortes violentas, com suspeita de violência, ou de corpos em adiantado estado de decomposição".

Até a tarde desta segunda, o homem ainda não havia sido enterrado, já que não tem família no Espírito Santo. Vizinhos que estão resolvendo essa pendência com a PC.