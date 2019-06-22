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Mistério

Aposentado é encontrado morto em Alegre

Corpo dele estava em um cômodo fora de casa. A cozinha da casa estava incendiada, mas não parece ter sido o motivo da morte

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 16:20

Publicado em 

22 jun 2019 às 16:20
Um corpo foi encontrado em Santa Angélica, distrito de Alegre, na manhã deste sábado (22). A casa estava com a cozinha queimada, mas, aparentemente, a morte do homem não teve ligação com o incêndio.
A vítima foi identificada como sendo o aposentado Pedro Ecard Ferraz. O corpo dele foi encontrado pela  sobrinha, que chamou a polícia. O homem, que morava sozinho, foi encontrado em um cômodo fora da casa. O fogo que atingiu a cozinha tem sua fonte desconhecida até então.
De acordo com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a botija de gás estava intacta, não havia panelas no fogão, e o corpo não apresentava queimaduras. Acredita-se que o incêndio não tenha gerado fumaça o suficiente para causar a morte do aposentado.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como morte acidental. A perícia esteve no local e não constatou sinais aparentes de violência ou crime. No entanto, a causa da morte só poderá ser confirmada após a conclusão do laudo cadavérico.

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