Aposentado é encontrado morto em Alegre

Um corpo foi encontrado em Santa Angélica, distrito de Alegre, na manhã deste sábado (22). A casa estava com a cozinha queimada, mas, aparentemente, a morte do homem não teve ligação com o incêndio.

A vítima foi identificada como sendo o aposentado Pedro Ecard Ferraz. O corpo dele foi encontrado pela sobrinha, que chamou a polícia. O homem, que morava sozinho, foi encontrado em um cômodo fora da casa. O fogo que atingiu a cozinha tem sua fonte desconhecida até então.

De acordo com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a botija de gás estava intacta, não havia panelas no fogão, e o corpo não apresentava queimaduras. Acredita-se que o incêndio não tenha gerado fumaça o suficiente para causar a morte do aposentado.