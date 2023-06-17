Após trote, mulheres batem em estudantes e grupo vai para  delegacia no ES

Um trote na rua na tarde de sexta-feira (16) terminou em confusão no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, e o caso foi parar na delegacia. Cinco adolescentes foram acusados de apertar a campainha de uma residência e correr. Depois, foram agredidos pelas donas da casa. A briga foi gravada por uma pessoa que passava na rua e mostra que as mulheres saíram de casa com uma vassoura na mão e acertaram um soco no rosto de uma adolescente.
As donas da casa, mãe e filha, uma de 42 e outra de 22 anos, disseram que sempre tem alguém tocando campainha ou chutando o portão e isso prejudica uma criança que mora na casa, de apenas dois anos e meio, que é autista. O barulho deixa a criança nervosa e ela começa a agredir as pessoas e a si mesma durante horas, até se acalmar. Por isso, ficaram nervosas e agrediram os adolescentes.
No vídeo é possível ver que uma mulher grita com um grupo de adolescentes pedindo para eles irem embora. Logo depois, a confusão começa. A jovem que levou o soco tem 13 anos. Um outro vídeo mostra outras pessoas na calçada tentando separar a briga.
Alguns segundos depois, uma das mulheres corre atrás de um dos adolescentes.
A confusão toda aconteceu por volta das 16h30, próximo do horário da saída escolar. Segundo testemunhas, a briga começou porque algum adolescente do grupo que passava pela calçada apertou a campainha da casa.
As donas não gostaram e foram tirar satisfação. O caso foi parar na delegacia de Vila Velha.
As famílias dos jovens alegam que cinco adolescentes de 13 anos foram agredidos. Os estudantes dizem que as moradoras da casa confundiram quem apertou a campainha.
Relatos de agressão
Sem se identificar, dois adolescentes foram autorizados pelos pais a explicar a confusão para a equipe de reportagem da TV Gazeta.
"Eu estava indo pegar o ônibus no ponto. Aí, eu olhei pra trás e ouvi um barulho, 'trimmm', que era a campainha dela tocando. Nisso, os meninos correndo.., eu não vi quem era. Aí, eu olhei pra trás, ela me abraçou, pegou no meu pescoço e me jogou no chão. Ela colocou o joelho em cima da minha barriga e deu socos na minha cara"
Uma outra adolescente explicou o susto que o grupo levou com a reação das mulheres.
"Ela começou a socar o meu amigo. Tipo, muitos socos na cara dele. E todo mundo ficou assustado, até porque ninguém estava esperando que ela saísse do nada gritando e batendo nele e acusando de ter apertado a campainha. Eu tentei conversar com ela, falando que não tinha sido a gente que tinha apertado a campainha e ela veio pra cima de mim com um cabo de vassoura", disse a adolescente.
Mãe e filha, donas da casa, foram para a delegacia acompanhadas de um advogado e não quiseram gravar entrevista. Uma delas divulgou fotos com arranhões para mostrar que também foi agredida durante a confusão.
A mãe de um dos adolescentes ficou indignada com as agressões sofridas pelo filho.
"É muito revoltante. Você trabalha, você manda um filho pra escola, você tenta dar o melhor, a melhor educação, e fica sabendo que os outros na rua bateram no seu filho por nada. Literalmente nada. As imagens mostram tudo. Não foram eles que apertaram a campainha, não foram eles que bateram no portão. Ela simplesmente saiu de dentro de casa e agrediu a primeira turma que ela viu"
Com informações do g1ES