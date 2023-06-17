Após trote, mulheres batem em estudantes e grupo vai para  delegacia no ES

Um trote na rua na tarde de sexta-feira (16) terminou em confusão no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha , e o caso foi parar na delegacia. Cinco adolescentes foram acusados de apertar a campainha de uma residência e correr. Depois, foram agredidos pelas donas da casa. A briga foi gravada por uma pessoa que passava na rua e mostra que as mulheres saíram de casa com uma vassoura na mão e acertaram um soco no rosto de uma adolescente.

As donas da casa, mãe e filha, uma de 42 e outra de 22 anos, disseram que sempre tem alguém tocando campainha ou chutando o portão e isso prejudica uma criança que mora na casa, de apenas dois anos e meio, que é autista. O barulho deixa a criança nervosa e ela começa a agredir as pessoas e a si mesma durante horas, até se acalmar. Por isso, ficaram nervosas e agrediram os adolescentes.

No vídeo é possível ver que uma mulher grita com um grupo de adolescentes pedindo para eles irem embora. Logo depois, a confusão começa. A jovem que levou o soco tem 13 anos. Um outro vídeo mostra outras pessoas na calçada tentando separar a briga.

Alguns segundos depois, uma das mulheres corre atrás de um dos adolescentes.

A confusão toda aconteceu por volta das 16h30, próximo do horário da saída escolar. Segundo testemunhas, a briga começou porque algum adolescente do grupo que passava pela calçada apertou a campainha da casa.

As donas não gostaram e foram tirar satisfação. O caso foi parar na delegacia de Vila Velha.

Agressões ocorreram no final da tarde dessa sexta-feira (16) Crédito: Leitor | A Gazeta

As famílias dos jovens alegam que cinco adolescentes de 13 anos foram agredidos. Os estudantes dizem que as moradoras da casa confundiram quem apertou a campainha.

Relatos de agressão

Sem se identificar, dois adolescentes foram autorizados pelos pais a explicar a confusão para a equipe de reportagem da TV Gazeta.

"Eu estava indo pegar o ônibus no ponto. Aí, eu olhei pra trás e ouvi um barulho, 'trimmm', que era a campainha dela tocando. Nisso, os meninos correndo.., eu não vi quem era. Aí, eu olhei pra trás, ela me abraçou, pegou no meu pescoço e me jogou no chão. Ela colocou o joelho em cima da minha barriga e deu socos na minha cara" X. - Adolescente agredido

Uma outra adolescente explicou o susto que o grupo levou com a reação das mulheres.

"Ela começou a socar o meu amigo. Tipo, muitos socos na cara dele. E todo mundo ficou assustado, até porque ninguém estava esperando que ela saísse do nada gritando e batendo nele e acusando de ter apertado a campainha. Eu tentei conversar com ela, falando que não tinha sido a gente que tinha apertado a campainha e ela veio pra cima de mim com um cabo de vassoura", disse a adolescente.

Mãe e filha, donas da casa, foram para a delegacia acompanhadas de um advogado e não quiseram gravar entrevista. Uma delas divulgou fotos com arranhões para mostrar que também foi agredida durante a confusão.

A mãe de um dos adolescentes ficou indignada com as agressões sofridas pelo filho.

"É muito revoltante. Você trabalha, você manda um filho pra escola, você tenta dar o melhor, a melhor educação, e fica sabendo que os outros na rua bateram no seu filho por nada. Literalmente nada. As imagens mostram tudo. Não foram eles que apertaram a campainha, não foram eles que bateram no portão. Ela simplesmente saiu de dentro de casa e agrediu a primeira turma que ela viu" Y. - Mãe de um dos alunos agredidos