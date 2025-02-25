Após morte em confronto com PM, bairro da Serra tem toque de recolher

Um confronto entre policiais militares e suspeitos armados resultou na morte de um homem de 29 anos na noite de segunda-feira (24), em Central Carapina, na Serra. Segundo consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar , contra o indivíduo que morreu, identificado como Diego da Silva Barbosa, havia três mandados de prisão em aberto. Na manhã desta terça-feira (25), a PM disse que recebeu denúncias de que, após o conflito, homens armados teriam circulado no bairro promovendo toque de recolher.

Ainda segundo o registro da corporação, a troca de tiros ocorreu por volta das 23h30 de segunda-feira, após denúncia anônima sobre a presença de suspeitos armados em uma área conhecida como "Favelinha", considerada um reduto do tráfico de drogas e da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Ao se aproximarem do local, os policiais foram recebidos a tiros, e revidaram. Durante o confronto, Diego foi atingido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, mas não resistiu aos ferimentos. No local, a PM apreendeu uma pistola Glock 9 mm, carregadores de munição e drogas.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES) juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Toque de recolher

A Polícia Militar disse, em nota, que, na manhã desta terça-feira (25), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) foi acionando por uma pessoa relatando que indivíduos armados passaram de bicicleta no bairro Central Carapina, na Serra, e decretaram toque de recolher. As informações foram repassadas para as viaturas das áreas, que seguiram em patrulhamento na região para possíveis abordagens. Por volta das 11h30, a ocorrência ainda estava em andamento.