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Tensão em Central Carapina

Após morte em confronto com PM, bairro da Serra tem toque de recolher

PM afirma que recebeu denúncias de que pessoas armadas estavam promovendo toque de recolher no bairro, e afirmou que viaturas estão fazendo o patrulhamento na região

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 13:29

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 fev 2025 às 13:29
Um confronto entre policiais militares e suspeitos armados resultou na morte de um homem de 29 anos na noite de segunda-feira (24), em Central Carapina, na Serra. Segundo consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar, contra o indivíduo que morreu, identificado como Diego da Silva Barbosa, havia três mandados de prisão em aberto. Na manhã desta terça-feira (25), a PM disse que recebeu denúncias de que, após o conflito, homens armados teriam circulado no bairro promovendo toque de recolher. 
Ainda segundo o registro da corporação, a troca de tiros ocorreu por volta das 23h30 de segunda-feira, após denúncia anônima sobre a presença de suspeitos armados em uma área conhecida como "Favelinha", considerada um reduto do tráfico de drogas e da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Ao se aproximarem do local, os policiais foram recebidos a tiros, e revidaram. Durante o confronto, Diego foi atingido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, mas não resistiu aos ferimentos. No local, a PM apreendeu uma pistola Glock 9 mm, carregadores de munição e drogas.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES) juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Toque de recolher

A Polícia Militar disse, em nota, que, na manhã desta terça-feira (25), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) foi acionando por uma pessoa relatando que indivíduos armados passaram de bicicleta no bairro Central Carapina, na Serra, e decretaram toque de recolher. As informações foram repassadas para as viaturas das áreas, que seguiram em patrulhamento na região para possíveis abordagens. Por volta das 11h30, a ocorrência ainda estava em andamento.
A Prefeitura da Serra foi procurada para informar se aulas de escolas da rede municipal chegaram a ser canceladas devido ao toque de recolher, mas, até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno. 

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