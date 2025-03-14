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Investigação

Após morte de animais, comerciante é preso por vender 'chumbinho' em Cariacica

Segundo denúncia recebida pela polícia, dez cachorros e vinte gatos teriam sido envenenados na região com o uso do produto irregular
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

14 mar 2025 às 09:25

Publicado em 14 de Março de 2025 às 09:25

Polícia Civil recebeu denúncias por uma rede social
Polícia Civil recebeu denúncias por uma rede social Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um comerciante de 49 anos foi preso em flagrante no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, por vender ilegalmente o veneno conhecido como "chumbinho". A prisão ocorreu durante uma ação de fiscalização realizada pela Polícia Civil em conjunto com equipes da Prefeitura de Cariacica, após denúncias de que animais estavam sendo encontrados mortos na região. No local, os agentes apreenderam 21 frascos do produto, além de sete aves silvestres mantidas ilegalmente em gaiolas.
"A ação de fiscalização foi realizada a partir de denúncias nas redes sociais dando conta do envenenamento de dez cachorros e vinte gatos, provavelmente com o uso do produto que estava sendo comercializado ilegalmente na região", disse o delegado da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), Leandro Piquet.
Durante a operação, além da apreensão do veneno, foram resgatadas aves silvestres como curiós, coleiros e um trinca-ferro, que estavam sem registro em gaiolas. O estabelecimento também foi autuado por manter animais sem autorização ambiental.
O delegado Leandro Piquet ressaltou a gravidade do caso e a importância das denúncias. "Buscamos em lojas de ração e estabelecimentos comerciais esse produto saneante, que é uma espécie de substância que intoxica os animais e leva-os à morte. Conseguimos ter êxito. Os 21 frascos apreendidos tinham potencial de matar mais de 200 animais", afirmou.
Aves silvestres também foram encontradas no local
Aves silvestres também foram encontradas no local Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O comerciante foi autuado por vender produto tóxico sem autorização e por manter animais silvestres em cativeiro. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
A Polícia Civil reforçou a importância das denúncias pelos canais oficiais. "A sua cidade possui um canal oficial para denunciar, e o Estado possui o 181", reforçou o delegado.

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