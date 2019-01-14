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Crime

Após invasão, Prefeitura de Irupi amanhece de portas fechadas

Polícia Militar acionou a perícia criminal para vistoriar o prédio. Até o momento, não se sabe se algo foi levado do prédio público

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 18:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jan 2019 às 18:35
A prefeitura de Irupi, na Região do Caparaó, permaneceu com as portas fechadas nesta segunda-feira (14). As atividades no prédio sede foram suspensas, pois o órgão foi alvo de invasão de vândalos. A Polícia Militar acionou a perícia criminal para vistoriar o prédio.
Segundo a prefeitura, os atos criminosos foram constatados na manhã desta segunda-feira. Como o prédio público não possui videomonitoramento, câmeras de circuitos particulares, ao redor da praça Central, deverão ajudar a identificar os envolvidos.
Até o momento, a Polícia Civil não sabe se houve furto de documentos e objetos ou foi apenas uma ação de vandalismo. As portas não foram arrombadas e apenas uma janela estava quebrada, por onde pode ter acontecido a entrada dos vândalos.
Ainda de acordo com a prefeitura, o imóvel possui vigias que trabalham em escala de plantão. Todas as informações necessárias sobre a ação criminosa já foram repassadas para a polícia, responsável por investigar o caso. Qualquer informação, que possa ajudar nas investigações, pode ser repassada para a polícia pelo 181.
Após invasão, Prefeitura de Irupi amanhece de portas fechadas

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