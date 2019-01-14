Após invasão, Prefeitura de Irupi amanhece de portas fechadas

A prefeitura de Irupi , na Região do Caparaó, permaneceu com as portas fechadas nesta segunda-feira (14). As atividades no prédio sede foram suspensas, pois o órgão foi alvo de invasão de vândalos. A Polícia Militar acionou a perícia criminal para vistoriar o prédio.

Segundo a prefeitura, os atos criminosos foram constatados na manhã desta segunda-feira. Como o prédio público não possui videomonitoramento, câmeras de circuitos particulares, ao redor da praça Central, deverão ajudar a identificar os envolvidos.

Até o momento, a Polícia Civil não sabe se houve furto de documentos e objetos ou foi apenas uma ação de vandalismo. As portas não foram arrombadas e apenas uma janela estava quebrada, por onde pode ter acontecido a entrada dos vândalos.

Ainda de acordo com a prefeitura, o imóvel possui vigias que trabalham em escala de plantão. Todas as informações necessárias sobre a ação criminosa já foram repassadas para a polícia, responsável por investigar o caso. Qualquer informação, que possa ajudar nas investigações, pode ser repassada para a polícia pelo 181.