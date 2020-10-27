Após 4 meses, assassinato de Fernando Cabeção ainda não foi solucionado

Fernando Cabeção foi executado dentro de uma BMW em Vila Velha Crédito: Foto leitor

assassinato de Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção , completa quatro meses nesta quarta-feira (28). Ele foi morto a tiros em plena luz do dia em uma das principais avenidas de Vila Velha, que dá acesso à Terceira Ponte. Cabeção foi um dos condenados pela morte do juiz Alexandre Martins, ocorrida em 2003.

Nesta terça (27), a Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para saber se havia informações sobre o caso, como autoria, motivação e prisão de algum suspeito. A resposta, enviada por nota, disse apenas que o caso segue sob investigação, em sigilo.

O caso segue sob investigação da DHPP de Vila Velha, sob sigilo. Detalhes sobre o caso não serão repassados para que a apuração seja preservada, disse a Polícia Civil, em nota.

Fernando Cabeção foi condenado intermediar morte do juiz Alexandre Martins Crédito: reprodução/aquivo TV/Gazeta

O ASSASSINATO

Na época do assassinato de Fernando Cabeção, o boletim de ocorrência da Polícia Militar registrou que ele foi atingido pelos tiros assim que parou em um semáforo da Avenida Dr. Olivio Lira (antiga Avenida Carioca), na tarde de um domingo. Um veículo fechou o carro em que ele estava, junto da esposa, que estava como motorista. Ao todo, teriam sido feitos 15 disparos de arma de fogo.

Aos 42 anos, Cabeção levou quatro tiros no braço direito, cinco na região da costela e outros três no peito. Por causa dos ferimentos, ele morreu ainda no local. Já a mulher foi socorrida de ambulância para um hospital, mas apresentava apenas ferimentos leves, causados pelos estilhaços do vidro.

ENVOLVIMENTO COM HOMICÍDIOS E TRÁFICO DE DROGAS

Fernando Cabeção foi condenado a 23 anos por envolvimento no homicídio do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2005. Já cumprindo a pena, Fernando Cabeção passou oito anos em um presídio federal e depois foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima de Viana, de onde saiu em 2009, mediante autorização da Justiça.