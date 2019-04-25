Após 15 dias, corpo de mulher concretada continua no DML aguardando familiares

Após 15 dias, o corpo de uma mulher que foi encontrado concretado entre as paredes de uma obra, na Praia da Costa, em Vila Velha, continua aguardando reconhecimento no Departamento Médico Legal (DML). O cadáver foi descoberto por um mestre de obras no dia 10 de abril deste ano. Até o momento, nenhum familiar apareceu no local.

A mulher usava um short cinza, cropped azul e branco e um biquíni de cor azul. Ela possui uma tatuagem de uma estrela de Davi na panturrilha esquerda. Não havia documentos junto ao corpo que pudessem ajudar na identificação.

O corpo foi encontrado no espaço entre duas paredes, uma antiga e outra de lajotas erguida por uma equipe de pedreiros. Sobre o espaço onde estava o corpo foram colocados blocos de concreto e cimento para fechar o vão entre as paredes. A polícia acredita que durante o processo de decomposição o cadáver teria inchado, levando ao deslocamento dos blocos, deixando-o a mostra.

De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o espaço onde estava o cadáver fica a três metros de altura do chão, o que faz a polícia não descartar a hipótese de que haja mais de um autor do crime. No momento que o cadáver foi retirado do vão entre as paredes, os policiais e peritos não visualizaram sinais de violência, inicialmente. Para a polícia, a mulher teria sido concretado no local há, pelo menos, três dias antes de ser encontrada.

Somente o laudo cadavérico a ser realizado por médicos legistas no Departamento Médico Legal (DML) poderá apontar a causa da morte da vítima. A polícia informou ainda que não há indícios de arrombamento do galpão onde acontece a obra, nem de ontem e nem em dias anteriores. Os policiais da DHPP fizeram buscas por câmeras de videomonitoramento e também realizaram levamentos na área. O corpo foi levado para o DML, em Vitória, mas até o momento ninguém compareceu para fazer o reconhecimento da vítima.

INVESTIGAÇÃO

Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que até o momento nenhum suspeito foi detido.