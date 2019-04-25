Após 15 dias, corpo de mulher concretada continua no DML aguardando familiares

Após 15 dias, o corpo de uma mulher que foi encontrado concretado entre as paredes de uma obra, na Praia da Costa, em Vila Velha, continua aguardando reconhecimento no Departamento Médico Legal (DML). O cadáver foi descoberto por um mestre de obras no dia 10 de abril deste ano. Até o momento, nenhum familiar apareceu no local.
A mulher usava um short cinza, cropped azul e branco e um biquíni de cor azul. Ela possui uma tatuagem de uma estrela de Davi na panturrilha esquerda. Não havia documentos junto ao corpo que pudessem ajudar na identificação.
O corpo foi encontrado no espaço entre duas paredes, uma antiga e outra de lajotas erguida por uma equipe de pedreiros. Sobre o espaço onde estava o corpo foram colocados blocos de concreto e cimento para fechar o vão entre as paredes. A polícia acredita que durante o processo de decomposição o cadáver teria inchado, levando ao deslocamento dos blocos, deixando-o a mostra.
De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o espaço onde estava o cadáver fica a três metros de altura do chão, o que faz a polícia não descartar a hipótese de que haja mais de um autor do crime. No momento que o cadáver foi retirado do vão entre as paredes, os policiais e peritos não visualizaram sinais de violência, inicialmente. Para a polícia, a mulher teria sido concretado no local há, pelo menos, três dias antes de ser encontrada.
Somente o laudo cadavérico a ser realizado por médicos legistas no Departamento Médico Legal (DML) poderá apontar a causa da morte da vítima. A polícia informou ainda que não há indícios de arrombamento do galpão onde acontece a obra, nem de ontem e nem em dias anteriores. Os policiais da DHPP fizeram buscas por câmeras de videomonitoramento e também realizaram levamentos na área. O corpo foi levado para o DML, em Vitória, mas até o momento ninguém compareceu para fazer o reconhecimento da vítima.
INVESTIGAÇÃO
Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que até o momento nenhum suspeito foi detido.
"Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", afirmou a nota.