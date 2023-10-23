Apartamento na Praia da Costa é atingido por tiros após confusão em bar

O apartamento ficou com marcas de tiros após uma confusão registrada no final de semana Crédito: Reprodução

Um apartamento onde vivem dois idosos aposentados na Praia da Costa, em Vila Velha , foi atingido por três tiros: um no corrimão da sala e dois no teto da varanda, na madrugada desta segunda-feira (23). Os disparos, conforme os moradores, vieram da direção de um estabelecimento que fica na frente do prédio, onde ocorria uma briga.

Segundo testemunhas, um grupo brigava quando ocorreu a confusão. Em um vídeo registrado por quem presenciou a cena, é possível ver quando uma viatura da Polícia Militar chega no estabelecimento e pessoas estão com as mãos encostadas na parede. No mesmo momento, as luzes do letreiro do bar são apagadas.

“Eu acordei com o barulho dos tiros e da briga, e vi o pessoal colocado contra a parede, mas depois fui dormir. De manhã a pessoa que me ajuda em casa me gritou para mostrar o furo. Foi assim que descobri. Mas essa briga é todo final de semana esse barulho”, afirmou uma das pessoas que moram na casa.

"Estou trêmula até agora. Eu fico assustada, porque meus netos costumam vir aqui em casa dormir. Eles ficam até de madrugada, tem dia de baile-funk. Final de semana é um inferno" Moradora/o do apartamento atingido - Aposentada/o

Quem mora em um dos prédios próximos ao bar afirmam ser constante as confusões no local. “Já aconteceram outras brigas e até tiros para o alto. Acionamos a polícia e denunciamos na prefeitura do município pelo disque-silêncio, mas nunca tivemos retorno, nada aconteceu”, contou o servidor público Ivan Arpini.

Um dos prédios chegou a registrar 29 reclamações na Ouvidoria, mas, segundo Arpini, até agora nenhuma resposta chegou. O receio de quem vive em frente ao local é estar sempre refém da situação e inseguros dentro do próprio lar.

“É a mesma história todo final de semana, quando tem jogo potencializa as confusões. Hoje chegou ao extremo de pegar na casa de alguém. Estamos usando as redes sociais para expor, pois acionar os órgãos públicos não estão gerando resultado e daqui a pouco pode matar alguém", desabafo o servidor público.