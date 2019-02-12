Aparelho usado em pesquisa científica é roubado em Jardim da Penha

Veículo HB20 da professora que foi arrombado na madrugada desta terça-feira (12) em Jardim da Penha Crédito: Divulgação

Bandidos arrombaram um veículo na madrugada desta terça-feira (12), na Rua Archimedes Vivacqua, em Jardim da Penha Vitória , e roubaram um equipamento utilizado em pesquisas científicas com dependentes químicos no Espírito Santo. O aparelho de eletroencefalografia pertence à professora Ester Nakamura Palacios, titular Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

De acordo com Ester, o equipamento estava em uma mala dentro do HB20 de uma amiga, que é psicóloga e professora universitária de uma faculdade em Vitória. Ao acordar, a professora foi informada pelo porteiro que o carro dela havia sido arrombado. "Os bandidos quebraram a janela traseira do lado do carona e furtaram a maleta com o eletro, os acessórios e dois notebooks. Com esse furto a gente não consegue dar seguimento aos nossos estudos", destaca Ester.

Imagem idêntica ao aparelho que foi furtado em Jardim da Penha Crédito: Divulgação

A pesquisadora contou que há 10 anos desenvolve um projeto de pesquisa que investiga o benefício da estimulação cerebral no controle do uso de drogas na dependência química. "Nós recrutamos os pacientes que são elegíveis no protocolo de pesquisa. Publicamos artigos científicos com os resultados, além de enviar relatórios ao CNPq, quando tem recursos federais, e à Fapes, quando há recursos estaduais", explica.

A professora ainda fez um apelo para encontrar o material furtado: "A gente quer fazer um apelo para que a pessoa que pegou, devolva esse equipamento, pois só tem utilidade em nossos projetos de pesquisa. Foi comprado há dois anos com recursos federais específicos para essa pesquisa. Sem ele, a gente fica limitado no desenvolvimento dos trabalhos. O valor dele é inestimável dada à sua importância em nosso projeto", finaliza. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Polícia Militar informa que realiza o patrulhamento preventivo dia e noite em toda a Grande Vitória, inclusive em Jardim da Penha. Além disso, o bairro conta com constantes operações de abordagens, cercos táticos, pontos base e visitas tranquilizadoras, que acontece também durante as madrugadas.

"No entanto, a Polícia Militar lembra que indivíduos motivados à pratica criminal se aproveitam de brechas para cometerem os delitos. Por isso, a PM conta com a colaboração da comunidade para que uma viatura seja sempre acionada imediatamente, via Ciodes, em casos de suspeita ou ocorrência de crimes em andamento", finaliza a nota.