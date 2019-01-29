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"Abaixe o farol"

Ameaça pichada em muro é apagada em Vila Velha

A mensagem diz "Abaixe o farol, abaixe o vidro. Risco de ser alvejado. Risco de morrer". A prefeitura afirma que, junto com a PM, irá apagar a pichação

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 12:45

Publicado em 

29 jan 2019 às 12:45
Na Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, avisos ameaçadores foram pichados por criminosos no muro de uma residência Crédito: Marcelo Prest
Na Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, avisos ameaçadores foram pichados por criminosos no muro de uma residência. A imagem foi publicada no jornal A Gazeta desta terça-feira (29), na coluna de Leonel Ximenes. Depois disso, a prefeitura afirmou que apagou a mensagem no final da manhã desta terça-feira (29). 
Segundo a prefeitura, a ação contou com apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal.  
“O poder público não pode se intimidar com esse tipo de recado”, enfatizou o secretário de Defesa Social, coronel Oberacy Emmerich Jr, para quem a prefeitura, assim como o Estado, vai sempre agir prontamente para manter o ordenamento da cidade.
Ameaça pichada em muro é apagada em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha e Polícia Militar apagam ameaças pichadas em muro Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV
Com informações de Leonel Ximenes

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