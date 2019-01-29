Ameaça pichada em muro é apagada em Vila Velha

Na Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, avisos ameaçadores foram pichados por criminosos no muro de uma residência

“O poder público não pode se intimidar com esse tipo de recado”, enfatizou o secretário de Defesa Social, coronel Oberacy Emmerich Jr, para quem a prefeitura, assim como o Estado, vai sempre agir prontamente para manter o ordenamento da cidade.