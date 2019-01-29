Na Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, avisos ameaçadores foram pichados por criminosos no muro de uma residência. A imagem foi publicada no jornal A Gazeta desta terça-feira (29), na coluna de Leonel Ximenes. Depois disso, a prefeitura afirmou que apagou a mensagem no final da manhã desta terça-feira (29).
Segundo a prefeitura, a ação contou com apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal.
“O poder público não pode se intimidar com esse tipo de recado”, enfatizou o secretário de Defesa Social, coronel Oberacy Emmerich Jr, para quem a prefeitura, assim como o Estado, vai sempre agir prontamente para manter o ordenamento da cidade.
Ameaça pichada em muro é apagada em Vila Velha
Com informações de Leonel Ximenes