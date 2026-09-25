Ameaça de toque de recolher viraliza e assusta moradores de Colatina

Moradores do bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, relataram ter ouvido tiros na noite de quinta-feira (25), após ameaças atribuídas a traficantes viralizarem nas redes sociais. Uma mensagem anunciando um toque de recolher circulou pelo Instagram e pelo WhatsApp e, durante a noite, a população acionou a Polícia Militar após ouvir disparos na região.





A Gazeta apurou que o conteúdo foi produzido e disseminado por integrantes de uma organização criminosa que estaria em conflito com um grupo rival. Na mensagem, os autores orientam os moradores a permanecerem em casa após o horário de pico e afirmam que haveria tiroteios.





Segundo a Polícia Militar, moradores disseram ter ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades de um campo de futebol. De acordo com as informações repassadas à corporação, indivíduos em duas motocicletas teriam passado pelo local no momento dos tiros. Os militares realizaram patrulhamento no bairro, mas nenhum suspeito foi localizado.





Nos últimos três meses, o mesmo grupo disseminou mensagens de conteúdo semelhante em outra ocasião, conforme foi apurado por A Gazeta. O perfil do Instagram no qual as imagens foram compartilhadas originalmente não está mais disponivel.





A Guarda Civil Municipal informou que reforçou o patrulhamento na região após as ameaças viralizarem, em atuação conjunta com a Polícia Militar. Segundo a corporação, duas equipes permanecem no bairro de forma fixa, durante o dia e a noite, com o objetivo de ampliar a segurança e dar apoio à população.