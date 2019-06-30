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Guaranhus

Ambulante é esfaqueado no rosto e no peito em bar de Vila Velha

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde continua internada

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 11:12

Publicado em 

30 jun 2019 às 11:12
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Um ambulante de 34 anos foi esfaqueado em um bar, na madrugada deste domingo, no bairro Guaranhus, em Vila Velha.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima estava bebendo em um bar com um amigo e um homem desconhecido sentou-se à mesa. O terceiro indivíduo também passou a beber e a conversar com o ambulante e o amigo dele.
Mas, antes de deixarem o bar, o desconhecido disse que quem iria pagar a conta seria o ambulante, que se recusou. O indivíduo, então, puxou uma faca que carregava e deu dois golpes contra o ambulante, um deles no peito e outro no rosto. Logo depois, fugiu.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde continua internada.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha para que sejam apuradas a autoria e motivação do crime.
 

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