Aluno usa prova para ameaçar de morte professor em Domingos Martins

Um aluno de uma escola na Sede de Domingos Martins é acusado de ter ameaçado de morte um professor, na manhã desta quinta-feira (27). O adolescente, de 17 anos, teria escrito a ameaça em uma prova.
De acordo com a Polícia Civil, o aluno, que possui problemas psiquiátricos, foi ouvido na Delegacia de Polícia de Domingos Martins. Testemunhas também prestaram depoimento.
Após o episódio, os militares reforçaram a segurança na instituição durante o período da manhã. A ocorrência foi concluída e encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
SEDU
Procurada, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que a Superintendência Regional de Afonso Cláudio esclareceu que acompanhou o caso durante toda esta quinta-feira (27) e que a direção da unidade esteve reunida com o responsável pelo aluno e pais de outros estudantes, junto ao Conselho Tutelar, no intuito de explicar o ocorrido e dar assistência a necessária.
Um boletim de ocorrência foi registrado e, segundo a Sedu, por decisão da família, o aluno será transferido para outra unidade.