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Crime

Aluno usa prova para ameaçar de morte professor em Domingos Martins

De acordo com a Polícia Civil, o aluno, que possui problemas psiquiátricos, foi ouvido na delegacia. O caso foi encaminhado ao Ministério Público

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 01:23

Publicado em 

28 jun 2019 às 01:23
Delegacia de Polícia em Domingos Martins Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um aluno de uma escola na Sede de Domingos Martins é acusado de ter ameaçado de morte um professor, na manhã desta quinta-feira (27). O adolescente, de 17 anos, teria escrito a ameaça em uma prova.
> Denúncia de assédio de professor contra alunas vira caso de polícia no ES
De acordo com a Polícia Civil, o aluno, que possui problemas psiquiátricos, foi ouvido na Delegacia de Polícia de Domingos Martins. Testemunhas também prestaram depoimento. 
Após o episódio, os militares reforçaram a segurança na instituição durante o período da manhã. A ocorrência foi concluída e encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
SEDU
Procurada, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que a Superintendência Regional de Afonso Cláudio esclareceu que acompanhou o caso durante toda esta quinta-feira (27) e que a direção da unidade esteve reunida com o responsável pelo aluno e pais de outros estudantes, junto ao Conselho Tutelar, no intuito de explicar o ocorrido e dar assistência a necessária.
Um boletim de ocorrência foi registrado e, segundo a Sedu, por decisão da família, o aluno será transferido para outra unidade.
> Professor acusado de assédio por alunas é afastado de escola na Serra
 

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