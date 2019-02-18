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Tentativa de assalto

Agente penitenciário tem carro atingido por tiros na Serra

Segundo informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários o homem, de 51 anos, seguia pela Rodovia do Contorno, entrou em um túnel e seguiu por uma rua quando dois homens entraram na frente do veículo e tentaram assaltá-lo

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:25

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:25

Agente penitenciário é alvo de tiros durante tentativa de assalto na Rodovia do Contorno Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um agente penitenciário, de 51 anos, sofreu uma tentativa de assalto e teve o carro atingido por quatro tiros na Rodovia do Contorno, na Serra, por volta das 14h deste domingo (17). De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, a vítima estava indo trabalhar no Centro de Detenção Provisória da Serra quando foi abordada por dois homens armados.
Ainda segundo informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários, o agente seguia pela Rodovia do Contorno, entrou em um túnel e seguiu por uma rua, na altura do Terminal Industrial e Multimodal da Serra (Tims), quando dois homens entraram na frente do veículo e tentaram assaltar ele, que acelerou o carro e foi alvo de tiros.
Três disparos atingiram o vidro da frente do carro e um, o vidro da porta do motorista, mas nenhum atingiu o homem que chegou a concluir o dia de serviço no centro de detenções.
Com informações de Diony Silva da TV Gazeta
SEJUS
Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informa que o agente não foi atingido. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil. A Diretoria de Inteligência Prisional também auxilia com levantamentos para identificar os autores do crime. Nenhum suspeito foi detido.
EMPRESA DE MARMITAS PARA PRESÍDIOS É ALVO DE CRIMINOSOS
Uma empresa de alimentação, que produz marmitas para presídios da Grande Vitória, foi alvo de criminosos na tarde deste domingo (17), por volta das 15h30, em Itacibá, Cariacica.
De acordo com a Polícia Militar, os bandidos chegaram a jogar gasolina e atear fogo no local. As chamas foram controladas pelos funcionários.
Os criminosos deixaram um bilhete reclamando que, caso a qualidade da comida não melhore, eles iriam retornar ao local.
"Se não melhorar alimentação dos presídios vai ter vítima fatal. Isso é só uma demonstração de tudo que está pra acontecer caso não melhore", dizia o bilhete.

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