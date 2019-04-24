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Araçás

Agente penitenciário reage a assalto e bandido é preso no ES

O segundo suspeito da prática criminosa, que pilotava moto utilizada por ambos durante a ação, conseguiu fugir, não tendo sido localizado até o momento

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 22:47

Publicado em 

23 abr 2019 às 22:47
Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 18 anos, proprietário de um lava-jato no município de Cariacica, foi preso por volta das 13h45 desta terça-feira (23), em Araçás, bairro de Vila Velha, em tentativa de assalto a um agente penitenciário que reagiu. O segundo suspeito da prática criminosa, que pilotava a moto utilizada por ambos durante a ação, conseguiu fugir, não tendo sido localizado até o momento. 
> Preso por assalto a lotérica é investigado por outros crimes no Sul do ES
De acordo com o subinspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe estava em patrulhamento com viatura na região quando populares avisaram que um suspeito estava detido por um agente aguardando a chegada da polícia. 
"Quando nós chegamos ao local que os populares informaram, nos deparamos com o suspeito machucado. Lá, ele nos contou que estava com um amigo cometendo assaltos e que uma das vítimas reagiu" narrou.
Vieira relatou ainda que antes da tentativa criminosa contra o agente, os dois suspeitos roubaram a bolsa de uma mulher no bairro Novo México, também em Vila Velha.
> Bandidos fingem ser policiais e assaltam casal de idosos em Cariacica
"O rapaz detido já tem passagem anterior por receptação e tráfico e fez 18 anos no mês passado. Na minha opinião o motivo dessa onda de assaltos é a certeza da impunidade, nossas leis têm que mudar. Quando um menor sabe que não acontece nada, continua, quando maior, fazendo vítimas. Como o jovem informou, ele tem boas condições de vida e não precisaria estar roubando. Ele tem um lava jato no município de Cariacica, mas foi influenciado pelo amigo a cometer os roubos", informou.
Devido às agressões praticadas por populares, o jovem foi atendido pelos agentes, levado ao hospital Bezerra de Faria e entregue à autoridade policial de plantão na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
O agente penitenciário que reagiu ao assalto está sendo ouvido neste momento e a ocorrência está em andamento.
> Família é feita refém após culto evangélico em Vila Velha 
 

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