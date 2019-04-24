Agente penitenciário reage a assalto e bandido é preso no ES

Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 18 anos, proprietário de um lava-jato no município de Cariacica , foi preso por volta das 13h45 desta terça-feira (23), em Araçás, bairro de Vila Velha , em tentativa de assalto a um agente penitenciário que reagiu. O segundo suspeito da prática criminosa, que pilotava a moto utilizada por ambos durante a ação, conseguiu fugir, não tendo sido localizado até o momento.

De acordo com o subinspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe estava em patrulhamento com viatura na região quando populares avisaram que um suspeito estava detido por um agente aguardando a chegada da polícia.

"Quando nós chegamos ao local que os populares informaram, nos deparamos com o suspeito machucado. Lá, ele nos contou que estava com um amigo cometendo assaltos e que uma das vítimas reagiu" narrou.

Vieira relatou ainda que antes da tentativa criminosa contra o agente, os dois suspeitos roubaram a bolsa de uma mulher no bairro Novo México, também em Vila Velha.

"O rapaz detido já tem passagem anterior por receptação e tráfico e fez 18 anos no mês passado. Na minha opinião o motivo dessa onda de assaltos é a certeza da impunidade, nossas leis têm que mudar. Quando um menor sabe que não acontece nada, continua, quando maior, fazendo vítimas. Como o jovem informou, ele tem boas condições de vida e não precisaria estar roubando. Ele tem um lava jato no município de Cariacica, mas foi influenciado pelo amigo a cometer os roubos", informou.

Devido às agressões praticadas por populares, o jovem foi atendido pelos agentes, levado ao hospital Bezerra de Faria e entregue à autoridade policial de plantão na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

O agente penitenciário que reagiu ao assalto está sendo ouvido neste momento e a ocorrência está em andamento.