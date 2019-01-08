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Alvo de criminosos

Agência dos Correios fica fechada em Linhares após arrombamento

Bandidos arrombaram a agência central do município durante o final de semana. Ainda não há data prevista de reabertura e não foi informado se algo foi roubado da unidade

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 12:59

Publicado em 

08 jan 2019 às 12:59
Agência Central dos Correios em Linhares Crédito: Site Norte Notícia
A Agência Central dos Correios de Linhares está fechada desde segunda-feira (07) após um arrombamento que aconteceu neste final de semana. Quem precisa dos serviços da unidade ficou sem atendimento. Um aviso na porta diz que o local está fechado por tempo indeterminado, “por motivo de força maior”.
Em nota, a assessoria dos Correios confirma que a agência, localizada na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, no bairro Shell, foi mesmo alvo de criminosos e houve uma ocorrência de arrombamento. “A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato”, informa a nota.
Agência dos Correios fica fechada em Linhares após arrombamento
Os Correios também explicam que a unidade será reaberta apenas após autorização da Área de Segurança Patrimonial do órgão, mas não há uma data prevista. Além disso, a nota diz que os Correios têm trabalhado e parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais, “visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes”.
Aviso na porta da Agência Central dos Correios em Linhares Crédito: Site Norte Notícia
Ainda segundo a nota, todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado, além de vigilância armada. Os Correios orientam que os clientes que precisem dos serviços do órgão podem procurar a agência Lagoa do Meio (localizada na Avenida Cerejeiras, 200, no Shopping Pátiomix) ou a agência franqueada Conceição (na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 2575).
Procurada, a Polícia Federal confirmou o arrombamento na agência e disse que as medidas investigativas já estão em curso. Não foi informado nem pela PF, nem pelos Correios, se algo foi roubado da unidade.

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