Agência dos Correios fica fechada em Linhares após arrombamento

Agência Central dos Correios em Linhares Crédito: Site Norte Notícia

A Agência Central dos Correios de Linhares está fechada desde segunda-feira (07) após um arrombamento que aconteceu neste final de semana. Quem precisa dos serviços da unidade ficou sem atendimento. Um aviso na porta diz que o local está fechado por tempo indeterminado, “por motivo de força maior”.

Em nota, a assessoria dos Correios confirma que a agência, localizada na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, no bairro Shell, foi mesmo alvo de criminosos e houve uma ocorrência de arrombamento. “A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato”, informa a nota.

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Os Correios também explicam que a unidade será reaberta apenas após autorização da Área de Segurança Patrimonial do órgão, mas não há uma data prevista. Além disso, a nota diz que os Correios têm trabalhado e parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais, “visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes”.

Aviso na porta da Agência Central dos Correios em Linhares Crédito: Site Norte Notícia

Ainda segundo a nota, todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado, além de vigilância armada. Os Correios orientam que os clientes que precisem dos serviços do órgão podem procurar a agência Lagoa do Meio (localizada na Avenida Cerejeiras, 200, no Shopping Pátiomix) ou a agência franqueada Conceição (na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 2575).