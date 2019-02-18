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Insegurança

Agência dos Correios é arrombada em Iconha

Não foi divulgado o que foi levado pelos bandidos. Polícia Federal apura o caso

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:11

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:11

A agência dos Correios de Iconha, no Sul do Estado, foi arrombada neste fim de semana. Um muro foi quebrado para que os autores do crime tivesse acesso ao interior. Não foi divulgado o que foi levado pelos bandidos. A Polícia Federal apura o caso.
Para ter acesso ao interior da agência, os bandidos quebraram um muro e uma parte do imóvel. Por meio de nota, os Correios informaram que, em razão da política de segurança da empresa, e para não comprometer o andamento das investigações, não serão fornecidos detalhes sobre o fato.
Ainda segundo a assessoria, a Polícia Federal foi acionada e a unidade está passando pelos procedimentos de perícia e reparos e será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para a reabertura.
Os clientes que precisarem dos serviços dos Correios podem utilizar as agências mais próximas nos municípios vizinhos, como em Rio Novo do Sul ou Piúma.

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