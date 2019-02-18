Agência dos Correios é arrombada em Iconha

A agência dos Correios de Iconha , no Sul do Estado, foi arrombada neste fim de semana. Um muro foi quebrado para que os autores do crime tivesse acesso ao interior. Não foi divulgado o que foi levado pelos bandidos. A Polícia Federal apura o caso.

Para ter acesso ao interior da agência, os bandidos quebraram um muro e uma parte do imóvel. Por meio de nota, os Correios informaram que, em razão da política de segurança da empresa, e para não comprometer o andamento das investigações, não serão fornecidos detalhes sobre o fato.

Ainda segundo a assessoria, a Polícia Federal foi acionada e a unidade está passando pelos procedimentos de perícia e reparos e será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para a reabertura.