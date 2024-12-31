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Invasão

Agência do Ministério do Trabalho e Emprego é furtada em Colatina

Crime foi descoberto quando servidores chegaram para trabalhar na manhã desta quinta-feira (31); Polícia Civil disse que investiga o caso

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 17:04

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 dez 2024 às 17:04
Fachada da Agência do Ministério do Trabalho e Emprego em Colatina
Fachada da Agência do Ministério do Trabalho e Emprego em Colatina Crédito: Google Street View
A agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi invadida e teve diversos itens furtados. O crime foi descoberto nesta terça-feira (31), quando funcionários chegaram ao local.
Segundo a Polícia Militar, o gerente do órgão contou que chegou no local para trabalhar e encontrou o espaço violado, com armários revirados e bens faltando. Ele disse que a janela da parte de trás do prédio estava quebrada e a câmera do corredor estava coberta por tecidos. Além disso, as portas de vidro da agência “foram removidas”. A PM informou que fez buscas na cidade, mas nenhum suspeito foi localizado. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, e que até a publicação deste texto nenhum suspeito havia sido detido. A corporação destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".
A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento do Ministério do Trabalho e Emprego, mas não houve retorno até a publicação desta nota.

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