Agência do Ministério do Trabalho e Emprego é furtada em Colatina

A agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi invadida e teve diversos itens furtados. O crime foi descoberto nesta terça-feira (31), quando funcionários chegaram ao local.

Segundo a Polícia Militar, o gerente do órgão contou que chegou no local para trabalhar e encontrou o espaço violado, com armários revirados e bens faltando. Ele disse que a janela da parte de trás do prédio estava quebrada e a câmera do corredor estava coberta por tecidos. Além disso, as portas de vidro da agência “foram removidas”. A PM informou que fez buscas na cidade, mas nenhum suspeito foi localizado.