Agência do Ministério do Trabalho e Emprego é furtada em Colatina

A agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi invadida e teve diversos itens furtados. O crime foi descoberto nesta terça-feira (31), quando funcionários chegaram ao local.
Segundo a Polícia Militar, o gerente do órgão contou que chegou no local para trabalhar e encontrou o espaço violado, com armários revirados e bens faltando. Ele disse que a janela da parte de trás do prédio estava quebrada e a câmera do corredor estava coberta por tecidos. Além disso, as portas de vidro da agência “foram removidas”. A PM informou que fez buscas na cidade, mas nenhum suspeito foi localizado.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, e que até a publicação deste texto nenhum suspeito havia sido detido. A corporação destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".
A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento do Ministério do Trabalho e Emprego, mas não houve retorno até a publicação desta nota.