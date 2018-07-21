Advogado criminalista é morto a tiros em Vila Velha

Advogado criminalista Emerson Vieira foi morto em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

O advogado criminalista Emerson Vieira, 42 anos, foi morto a tiros no bairro onde mora, em Jardim Marilândia, Vila Velha, na tarde deste sábado (21). Ele teve seis perfurações no corpo.

As informações iniciais são de que o advogado estava com as duas filhas, uma de 8 e outra de 12 anos, e uma sobrinha, procurando palha de coco para decorar o aniversário de uma das filhas dele.

Os vizinhos informaram que minutos antes de ser morto, ele foi abordado por duas pessoas. Em um primeiro momento, testemunhas contaram que parecia um assalto. Os criminosos levaram a arma do advogado e um cordão que ele estava usando. Em seguida, a dupla ainda efetuou vários disparos contra a vítima.

A Polícia Militar informou ainda que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles.

Emerson nasceu e foi criado no bairro canela-verde, e era muito conhecido por lá. Os vizinhos estão muito abalados. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local, além do presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, Homero Mafra.

Mafra disse ter acionado o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, pedindo providências severas aos criminosos. Amigos de profissão do advogado relataram que ele não havia feito nenhum tipo de reclamação referente a ameaças.

O corpo do advogado será velado na casa em que ele morava e o enterro acontece neste domingo (22), às 1630, no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.





Advogado criminalista Emerson Vieira foi morto em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest