Adolescentes são baleados por criminosos de carro em Vila Velha

Um adolescente de 14 anos e outro de 17 anos foram baleados nos pés e nas pernas na rua Marechal Campos, em Barramares, Vila Velha , na noite desse sábado (25). Os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo vindos de dentro de um carro. Os suspeitos e o carro ainda não foram identificados, de acordo com as polícias Civil e Militar.

Os dois adolescentes estavam conversando com amigos quando criminosos passaram atirando de dentro de um carro, segundo apurou a equipe da TV Gazeta que esteve no local na manhã deste domingo (26).

O rapaz de 14 anos foi atingido por quatro tiros, sendo dois no pé direito e dois na coxa esquerda. Já o adolescente de 17 anos levou um tiro que feriu as duas pernas. Este teria diversas passagens pela polícia, segundo apurou a equipe da TV Gazeta.

Caso será investigado pela DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Logo após serem atingidos, eles foram levados por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, conforme informações da Polícia Militar

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, eles disseram que os disparos partiram de um Volkswagen Gol preto e que os suspeitos fugiram em direção ao bairro Ulisses Guimarães.

Entretanto, segundo a Polícia Militar, os adolescentes não souberam informar a motivação e a identidade dos atiradores.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.