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Barramares

Adolescentes são baleados por criminosos de carro em Vila Velha

Adolescentes de 14 e  17 anos  foram atingidos por cinco tiros nas pernas e pés. Os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia.

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2022 às 13:58
Um adolescente de 14 anos e outro de 17 anos foram baleados nos pés e nas pernas na rua Marechal Campos, em Barramares, Vila Velha, na noite desse sábado (25). Os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo vindos de dentro de um carro. Os suspeitos e o carro ainda não foram identificados, de acordo com as polícias Civil e Militar.
Os dois adolescentes estavam conversando com amigos quando criminosos passaram atirando de dentro de um carro, segundo apurou a equipe da TV Gazeta que esteve no local na manhã deste domingo (26).
O rapaz de 14 anos foi atingido por quatro tiros, sendo dois no pé direito e dois na coxa esquerda. Já o adolescente de 17 anos levou um tiro que feriu as duas pernas. Este teria diversas passagens pela polícia, segundo apurou a equipe da TV Gazeta.
Viatura da Polícia Civil - DHPP de Vila Velha
Caso será investigado pela DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Logo após serem atingidos, eles foram levados por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, conforme informações da Polícia Militar.
Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, eles disseram que os disparos partiram de um Volkswagen Gol preto e que os suspeitos fugiram em direção ao bairro Ulisses Guimarães.
Entretanto, segundo a Polícia Militar, os adolescentes não souberam informar a motivação e a identidade dos atiradores.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil ressalta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer município do Espírito Santo.

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