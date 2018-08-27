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Adolescentes carregam caixão de amigo assassinado em praça de Vitória

Vitor Gabriel Abilio Florentino, de 14 anos, foi morto no último domingo (26) enquanto jogava bola em uma praça do Bairro Andorinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 19:39

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 19:39

sepultamento do menino Vitor Gabriel Abilio Florentino, de 14 anos, morto enquanto jogava bola em Vitória Crédito: Reprodução
O corpo do estudante Vitor Gabriel Abilio Florentino, de 14 anos, foi sepultado no Cemitério de Maruípe, na tarde desta segunda-feira (27), em Vitória. O adolescente foi morto a tiros enquanto jogava bola em uma praça do Bairro Andorinhas, na Capital.
Familiares e colegas do colégio onde o menino estudava compareceram ao enterro. Ao ser sepultado, o caixão foi levado por adolescentes, amigos de Gabriel.
Vitor Gabriel Abilio Florentino, de 14 anos, foi morto a tiros enquanto jogava bola com amigos no bairro Andorinhas, na tarde deste domingo (26) Crédito: Arquivo Pessoal
O estudante foi morto no último domingo (26), com tiros na cabeça, costas e pernas. Segundo a polícia, o estudante não tinha passagem ou envolvimento com tráfico de drogas. A família acredita que Gabriel possa ter sido confundido com um traficante ou também ter sido morto por ser de outro bairro.
O crime será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
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