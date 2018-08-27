Adolescentes carregam caixão de amigo assassinado em praça de Vitória

O corpo do estudante Vitor Gabriel Abilio Florentino, de 14 anos, foi sepultado no Cemitério de Maruípe, na tarde desta segunda-feira (27), em Vitória. O adolescente foi morto a tiros enquanto jogava bola em uma praça do Bairro Andorinhas, na Capital.
Familiares e colegas do colégio onde o menino estudava compareceram ao enterro. Ao ser sepultado, o caixão foi levado por adolescentes, amigos de Gabriel.
O estudante foi morto no último domingo (26), com tiros na cabeça, costas e pernas. Segundo a polícia, o estudante não tinha passagem ou envolvimento com tráfico de drogas. A família acredita que Gabriel possa ter sido confundido com um traficante ou também ter sido morto por ser de outro bairro.
O crime será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
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